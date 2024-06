Nach der Wahl - Ist Europa auf dem richtigen Weg?

Bei der anstehenden Europawahl wird das rechte Lager wahrscheinlich zulegen. Was bedeutet das für die Zukunft Europas und die europäische Idee? Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Am Montag um 20.15 Uhr.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie ARD Mitreden! hier im Video-Livestream oder im Radio auf BR24, HR Info, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell

oder im auf BR24, HR Info, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell Rufen Sie an: ab 60 Minuten vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Helga Schmidt

Korrespondentin im ARD-Hörfunkstudio Brüssel

Nico Semsrott

Kabarettist, Satiriker, Slam-Poet und Mitglied im Europäischen Parlament (Die Grünen/Europäische Freie Allianz)

Dr. Nicolai von Ondarza

Leiter Forschungsgruppe EU/Europa an der Stiftung Wissenschaft und Politik

Rechtsruck bei der Europawahl?

Die Wahlen zum EU-Parlament am 9. Juni werden von vielen mit Spannung erwartet. Umfragen rechnen mit einem Erstarken rechtspopulistischer Parteien. Besonders die AfD in Deutschland, die Rassemblement National in Frankreich und die Lega in Italien könnten an Einfluss gewinnen. Vielen Pro-Europäern bereitet das Sorge. Befürchtet wird auch eine Aushöhlung der EU von innen. Schon im Vorfeld haben die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft die Bedeutung der Europäischen Union für den Wohlstand in Deutschland hervorgehoben. "Wir erteilen allen Bestrebungen, Europa zu spalten und zu schwächen eine klare Absage", heißt es in einem gemeinsamen Appell.

Welchen Einfluss haben die Erstwähler?

Auf der anderen Seite stehen die jungen Erstwähler. Viele von ihnen sind politisch aktiv und könnten das Ergebnis erheblich beeinflussen. Ihre Anliegen drehen sich oft um Klimapolitik und Soziales - ganz im Gegensatz zu den rechten Parteien. Eine hohe Wahlbeteiligung wird allerdings trotzdem nicht erwartet.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in der Kritik

Wie werden, nach der Wahl, die EU und ihre Institutionen mit den neuen politischen Machtverhältnissen umgehen? Ganz besonders hart verhandelt werden wird das, wenn das Amt der Kommissionspräsidentin möglicherweise neu besetzt wird. Amtsinhaberin Ursula von der Leyen (CDU) wird von Grünen und SPD in Deutschland kritisiert, weil sie eine Zusammenarbeit mit der Partei von Italiens rechter Regierungschefin Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) nicht ausschließt.

Hat die EU auch Fehler gemacht?

Wie erfolgreich ist das Projekt Europa noch? Unter anderem darüber möchten wir mit Ihnen sprechen. Woher kommt die wachsende Europa-Skepsis in manchen Teilen der europäischen Bevölkerung? Hat die EU auch Fehler gemacht? Bei politischen Entscheidungen, oder auch bei ihrer Kommunikation mit den Menschen? Steckt die europäische Idee in einer Krise oder brauchen wir sie jetzt am dringendsten? Wo sehen Sie Fortschritte und Errungenschaften - wo stockt die Entwicklung oder führt sogar zu weit? Wie blicken Sie auf die Wahl und wie wichtig ist Ihnen Europa? Wir freuen uns auf Ihre Meinung - wenn Sie mitreden!