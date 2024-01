Nach dem Hochwasser kommt das Aufräumen: Was lernen wir fürs nächste Mal?

An Weser, Aller und Leine werden noch die letzten Keller getrocknet und Schäden reguliert. Wer geholfen hat, erholt sich von wochenlangen Strapazen. Welche Bilanz ziehen wir nach dem Hochwasser und wie sind wir für künftige aufgestellt?

Die Weihnachtsfeiertage, der Jahreswechsel und die ersten Tage des neuen Jahres - das waren für viele Menschen in Norddeutschland Erfahrungen, die sie nicht vergessen werden. Vollgelaufene Keller, der besorgte Blick auf vollgesogene Deiche, Sandsäcke füllen und schleppen, und nicht zuletzt die Hilfe mit mobilen Deichen aus dem Ausland. Menschen und auch Tiere mussten in Sicherheit gebracht werden. Einrichtungen sind zerstört. Viele entkamen dieser Situation nur knapp. Die einen verhandeln nun mit der Versicherung über Schäden. Bei anderen drückt jetzt noch das Grundwasser in den Keller.

Auch in Norddeutschland werden Hochwasser häufiger

Durch den Klimawandel müssen wir uns in Zukunft auf immer häufigere extreme Wetterereignisse einstellen. Das zeigen die Erkenntnisse der Klimafolgenforschung ganz deutlich. Starkregen, Hochwasser und auch Hitzerekorde werden an Intensität und Häufigkeit zunehmen. Auch bei uns in Norddeutschland.

Wie gut sind wir auf den Klimawandel vorbereitet?

Und trotzdem: Das Hochwasser im Dezember und Januar ist glimpflicher verlaufen als im Ahrtal. Woran liegt das? Hätte es auch anders kommen können? Und wie sind wir in Norddeutschland auf weitere solcher Ereignisse vorbereitet? Was kann das Konzept einer Schwammstadt ausrichten, müssen wir andere Deiche bauen, mehr Überflutungsflächen einplanen? Uns selbst besser absichern? Wie gehen wir in Norddeutschland mit der neuen Situation um? Darüber möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Dr. Fred Hattermann

Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, Leiter AG "Hydroklimatische Risiken"

Jürgen Krogmann

Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg/Niedersachsen, Obmann Krisenstab "Hochwasser"

Frank Nohme

Hochwasser-Risikomanagement BUKEA, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Hamburg