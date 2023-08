Ehrenamt: Wer engagiert sich eigentlich noch für die Gesellschaft?

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Bürgermeister erhöhen. Um das Amt attraktiv zu halten, müsse die Entschädigung steigen, so die Begründung. Aber ist Geld der Grund, warum sich Menschen für ein Ehrenamt bewerben? Und wie können Menschen bewogen werden, sich für die Gemeinschaft zu engagieren?

Der Entwurf aus Schwerin sieht vor, dass ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mehr Geld erhalten - zum Beispiel in Dörfern zwischen 500 und 1.000 Einwohnern künftig 1.200 Euro im Monat. Bislang sind es 1.000 Euro. Die höhere Aufwandsentschädigung soll nach der Kommunalwahl im Juni 2024 greifen. Die Steigerung sei notwendig, weil die Dorf-Bürgermeister immer mehr Zeit und Arbeit in ihre Aufgabe stecken müssten, heißt es in dem Entwurf für die neue "Entschädigungsverordnung".

Mehr Geld = mehr Ehrenamtliche?

Der Städte- und Gemeindetag hat die geplante Erhöhung begrüßt: Politik im Ehrenamt sei mit vielen Abend- und Wochenend-Terminen verbunden, das müsse stärker anerkannt werden. Ehrenamtliche Bürgermeister gäben der Demokratie ein Gesicht. Viele hätten einen Hauptjob und seien trotzdem oft für ihre Gemeinde im Einsatz.

Was motiviert Menschen, ein solches Ehrenamt zu übernehmen - ist es wirklich das Geld? Mehr Anerkennung wäre eine Alternative, etwa durch das Land oder die Menschen vor Ort. Oder eine "Ehrenamts-Card", mit der es im Dorfladen oder an der Tankstelle Prozente gibt. Und dann gibt es ja zahlreiche Ehrenämter in Städten und Kommunen. Die vielen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die vielen Trainerinnen und Trainer in Sportvereinen: Sollten sie nicht auch mehr Geld erhalten?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Birgit Czarschka

ehrenamtliche Bürgermeisterin Gemeinde Bernitt, Mecklenburg-Vorpommern

Susanne Diem

2. Vorsitzende der „Bergedorfer Engel“

Klaus-Michael Glaser

Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern, Referent Bereich Kommunalrecht