Aufnahme von Geflüchteten: Wie können Kommunen das schaffen?

Viele Städte und Gemeinden sind überfordert. Die Zahl der Asylbewerber steigt, die nach Deutschland kommen. Aber die notwendigen Unterkünfte fehlen. Wie können Kommunen die Geflüchteten menschenwürdig unterbringen? Und wann sind ihre Kapazitäten erreicht?

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben mehr als 160.000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Die meisten von ihnen sind aus Syrien und Afghanistan geflohen. Sie werden nach einem bestimmten Schlüssel auf die Städte und Gemeinden verteilt. Dort wird ihnen eine Unterkunft zugewiesen. Diese sind jedoch oft schon stark belegt. Ein Grund: Selbst für anerkannte Flüchtlinge ist es schwer, eine Wohnung zu finden. Für zusätzliche Asylbewerber fehlt daher in den Sammelunterkünften oft der Platz.

AUDIO: CDU-Landrat zu Flüchtlingsunterkünften: "Lage höchst angespannt" (8 Min) CDU-Landrat zu Flüchtlingsunterkünften: "Lage höchst angespannt" (8 Min)

Gemeinden an ihrer Kapazitätsgrenze

Viele Kommunen haben daher Geflüchtete in Sporthallen oder Wohncontainern untergebracht. Andere Gemeinden reagieren auf den Wohnungsmangel, indem sie Eigentümern einen Renovierungszuschuss anbieten, wenn sie ihre Wohnung an Asylbewerber vermieten. Oder sie stellen Vermietern eine Mietausfall-Garantie aus. Allerdings gibt es gerade in Ballungsräumen nur noch wenig leerstehende Wohnungen. Was kann also die Lösung sein?

Redezeit-Moderator Andreas Kuhnt begrüßte als Gäste:

Manfred Ossenbeck

Sprecher vom Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitiativen (BHFI)

Karoline Otte

Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, im Ausschuss für Wohnen und Kommunen

Marc Trampe

Bürgermeister der Stadt Rellingen, Kreis Pinneberg