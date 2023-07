Stand: 13.07.2023 06:59 Uhr Schwerin: 20 Millionen für Kommunen mit großen Flüchtlingsunterkünften

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat am Mittwoch ein neues "Bürgerprogramm" mit einem Gesamtvolumen von 20 Millionen Euro aufgelegt. Kommunen, die sich in besonderer Weise bei der Unterbringung Geflüchteter engagieren, sollen daraus einen finanziellen Zuschuss erhalten. Die Gemeinden können frei entscheiden, wofür sie das Geld verwenden. Je nach Anzahl der bereitgestellten Betten sollen sie 400.000 bis 750.000 Euro erhalten. Mit Ausnahme der AfD fand das Programm in der Debatte Zustimmung bei allen Fraktionen im Landtag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.07.2023 | 07:30 Uhr