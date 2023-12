Leben mit geistiger Behinderung - Wie kann Inklusion gelingen?

Mittendrin oder außen vor? Wie leben Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland? Was muss sich ändern, damit Inklusion gelingt? Diese Fragen stehen in den kommenden zwei Wochen im Rahmen von "Hand in Hand für Norddeutschland" in allen NDR Programmen im Mittelpunkt.

Endlich selbstbestimmt leben: Das war lange Nadin Schindels Traum. Die 29-Jährige ist leicht geistig behindert und sitzt in einem Elektro-Rollstuhl. Allein zu wohnen war lange ein fast unerreichbarer Traum für sie. Mittlerweile hat sie er geschafft. Eine Wohnung der gemeinnützigen Organisation Hamburg Leuchtfeuer wurde für sie so umgebaut, dass sie ein eigenständiges Leben führen kann. Ein gelungenes Beispiel für Inklusion? Einerseits ja, sagt Schindel. Anderseits gäbe es außerhalb ihrer vier Wände noch sehr viel zu tun. "Ich erzähle das lieber in Beispielen, das ist nicht so abstrakt", sagt sie und beginnt von katastrophalen Bahnfahrten und nicht funktionierenden Aufzügen zu erzählen - und auch von Chancen, die sie als Mensch mit geistiger Behinderung gerne hätte.

Mehrheit findet: Inklusion läuft schlecht

Und wie blicken die Norddeutschen auf das Thema Inklusion? Für die großen Lebensbereiche Schule und Arbeit findet sich teils eine deutliche Mehrheit, dass Inklusion sinnvoll ist. Nach den Vorteilen von Inklusion gefragt, finden zwei Drittel der Umfrageteilnehmenden, dass sie zu einer toleranteren Gesellschaft führt, 70 Prozent sehen in ihr ein Zeichen für mehr Solidarität und Zusammengehörigkeitsgefühl. Doch für sieben von zehn Befragten aus der #NDRfragt-Gemeinschaft läuft die Inklusion in Deutschland schlecht.

Wie kann Inklusion klappen?

Wie kann Inklusion gelingen und was braucht es dazu? Diesen Fragen widmet der NDR in den zwei Wochen besondere Aufmerksamkeit - mit der Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Unter dem Motto "Besser zusammen!" stehen Menschen mit Behinderung und deren Familien im Mittelpunkt. Die Bundesvereinigung der Lebenshilfe e. V. ist der diesjährige Aktionspartner. Die Lebenshilfe engagiert sich für Inklusion, die allen Menschen eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Eine Frage des Blickwinkels?

Doch was braucht es für diese Teilhabe? Wie können besonders Menschen mit geistiger Behinderung noch stärker am Leben teilnehmen? Was muss sich an Schulen und im Berufsleben ändern? Wie muss sich der Blickwinkel aller weiten und verändern?

