Cannabis-Anbau und -Konsum wird teilweise legal. In der vergangenen Woche hat das Bundeskabinett einem entsprechenden Gesetzesentwurf zugestimmt. Der sieht unter anderem vor, dass der Besitz von 25 Gramm Cannabis für erwachsene Privatpersonen straffrei sein soll. Zudem können Privatpersonen mit bis zu drei Pflanzen selbst Cannabis anbauen. Kinder und Jugendliche sollen durch eine Präventionskampagne geschützt werden. Doch ist das genug?

Kinder- und Jugendärzte warnen vor Legalisierung

Kinder- und Jugend-Mediziner haben mit Skepsis auf die Cannabis-Legalisierung reagiert. So warnte der Kinderärzte-Präsident Thomas Fischbach vor den Folgen der geplanten Cannabis-Legalisierung. Er sagte in der "Rheinischen Post", dass mit mehr minderjährigen Drogenkonsumenten zu rechnen sei. "Cannabis-Konsum in der Öffentlichkeit wird normalisiert. Junge Erwachsene werden sehr einfach an Cannabis kommen und es zu Hause sogar anbauen können." Er rechne fest damit, dass viele die Droge dann auch an Minderjährige weitergeben, so wie es jetzt bereits mit Alkohol geschehe.

Kampagnen sollen aufklären

Die Bundesregierung will das Thema Cannabis durch das neue Gesetz enttabuisieren. Mit Kampagnen sollen Jugendliche über die Gefahren des Konsums aufgeklärt werden. Nach wie vor gilt: Für Jugendliche unter 18 Jahren ist der Konsum von Cannabis verboten. Werden sie mit Cannabis erwischt, werden sie jedoch nicht strafrechtlich verfolgt. Stattdessen sollen sie an Interventions- und Präventionsprogrammen teilnehmen. Wer mit der Droge handelt, macht sich weiterhin strafbar. Für 18- bis 21- Jährige gilt zudem ein verringerter THC-Wert bei der Abgabe von Cannabis.

Reicht das? Was meinen Sie? Werden Kinder und Jugendliche auch künftig vor Cannabis-Konsum geschützt? Welche Chancen bietet das neue Gesetz?

NDR Info Moderatorin Jessica Chmura begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Bärbel Bongartz

Kriminologin an der Internationalen Hochschule Hamburg

Prof. Dr. Michael Kölch

Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Universitätsmedizin Rostock

Jürgen Neumeyer

Geschäftsführer des Branchenverbandes Cannabiswirtschaft e.V.