Quo vadis Urlaub - wird Reisen zum Luxus?

Von Flügen über Hotels und Campingplätze bis zum Restaurantbesuch - alles ist teurer geworden. Was machen wir daraus? Gilt nach der Pandemie: Urlaub - jetzt erst recht! Oder weisen Inflation, Fachkräftemangel und der Klimawandel in eine andere Richtung; müssen wir spätestens jetzt unsere Reisepläne ändern? Wie planen Sie den Sommer?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular .

. Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio .

oder im . Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77.

Pauschalreisen teils 50 Prozent teurer als vor Corona

Beim Blick auf Pauschalreisen zu beliebten Zielen kann manch einem Urlauber schon schwindelig werden. Spanien, Griechenland, Portugal - dorthin kosten Pauschalreisen derzeit bis zu 30 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie. In die Türkei oder nach Ägypten sind es bis zu 50 Prozent mehr - das hat etwa eine Auswertung des Reiseportals Holidaycheck ergeben.

AUDIO: Inflation trifft Reisebranche: So teuer wird der nächste Urlaub (5 Min) Inflation trifft Reisebranche: So teuer wird der nächste Urlaub (5 Min)

Reiselust der Deutschen scheint ungebrochen

Die Inflation macht auch vor der Reisebranche nicht Halt. Dazu hat das Angebot noch nicht wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht hat. Die Reiselust der Deutschen scheint aber ungebrochen: Laut Reisekonzern TUI planen 64 Prozent in diesem Jahr zu verreisen oder haben bereits Urlaub gebucht. Umfragen zeigen aber auch: Viele Reisende schrauben die Ansprüche herunter, wählen einen niedrigeren Standard. Worauf kommt es also in diesem Jahr bei der Urlaubsplanung an?

Erwartet uns eine Zeitenwende im Tourismus?

Der Preissprung bei Pauschalreisen sorgt für Verschiebungen auf dem Markt: Individualreisen und die nahen Ziele, etwa an Nord- und Ostsee, stehen noch höher im Kurs. Können Hotellerie und Gastronomie da mithalten? Und wer profitiert von den hohen Preisen?

In dieser Woche trifft sich die Branche mit der Politik zum jährlichen Tourismusgipfel in Berlin. Die großen Fragen dabei: Wie kann Urlaub mittelfristig bezahlbar, aber auch zunehmend klimafreundlich sein? Erwartet uns eine Zeitenwende im Tourismus?

Redezeit-Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Gabriele Kausche

Inhaberin der ReiseLounge Hamburg

Mario Schiefelbein

Geschäftsführer Tourismus-Agentur Nordsee

Torsten Schäfer

Sprecher des Deutschen Reiseverbandes (DRV)