Mehr Waffen für die ukrainische Frühjahrsoffensive - wohin führt das?

Die Bilanz von Wolodymyr Selenskyjs Europareise kann sich für die Ukraine sehen lassen: Der Präsident bekam die Zusage für das bisher größte deutsche Waffenpaket - dazu weitere Militärhilfen aus Frankreich und Großbritannien. Dazu die auch symbolische Annäherung an die EU: die Ehrung mit dem Aachener Karlspreis - verliehen an Personen, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht haben. Was bedeutet die verstärkte Militärhilfe für den Kriegsverlauf? Ändert Europa die Strategie: mehr Unterstützung, mehr Einsatz, mehr Risiko? Wie nehmen Sie das wahr?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular .

. Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio .

oder im . Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77.

Der ukrainische Präsident beendet seine Europareise mit gutem Gefühl. Er sei "sehr zufrieden mit den Erfolgen und Vereinbarungen", so würdigt Selenskyj etwa das 2,7-Milliarden-Euro-Militärpaket der Bundesregierung sowie die Langstrecken-Marschflugkörper und Flugabwehrraketen aus Großbritannien. Können diese Waffen gemeinsam mit den Militärhilfen der USA die Frühjahrsoffensive der Ukraine entscheidend stärken? Worauf deuten die Vorbereitungen auf beiden Seiten der Front hin?

Der Kreml warnte angesichts der neuen Waffenzusagen - sie würden zu "noch mehr Zerstörung und Kämpfen" führen. Währenddessen wiederholt der ukrainische Präsident Selenskyj seine Hoffnung auf eine baldige "Kampfjet-Koalition" des Westens. Wäre das der folgerichtige nächste Schritt oder eher ein Schritt zu viel - wie gelingen hier Abwägung und Argumentation?

Wie weit geht die nun intensivere Unterstützung Europas?

Die Auszeichnung mit dem renommierten Karlspreis rückt die Ukraine und ihren Präsidenten auf symbolischer Ebene näher an die EU. Auch auf persönlicher Eben gelang eine Annäherung: Das zuvor als eher belastet wahrgenommene Verhältnis zwischen Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wirkt harmonischer - man ist nun per Du.

Auch das Drängen der Ukraine auf einen Nato-Beitritt wird gehört. Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der Militärallianz, kündigte an, beim Nato-Gipfeltreffen im Juli ein mehrjähriges Programm aufzusetzen, mit dem sich die Ukraine an die militärischen Standards des Bündnisses annähern soll. Welche Perspektiven hat das Land? Und ändert Europa die Strategie: mehr Unterstützung, mehr Einsatz, mehr Risiko?

NDR Info Moderator Gerd Wolff begrüßt als Gäste:

Prof. Gary Schaal

Politologe, Experte für sicherheitspolitische und strategische Fragen an der Helmut Schmidt Universität

Dr. Niklas Schörnig

Leiter Forschungsgruppe Internationale Sicherheit, Moderne Waffensysteme an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) Frankfurt

Gabriele Woidelko

Slawistin, Leiterin "Geschichte und Politik" bei der Körber-Stiftung