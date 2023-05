Digitale Gewalt - die unterschätzte Gefahr?

Morddrohungen auf Twitter, Hasspostings auf Facebook - vieles gilt schon als trauriger Alltag in sozialen Netzwerken. Für Betroffene von Beleidigungen, Bedrohungen und vor allem Stalking auf digitalem Wege ist es oft besonders schwer, sich zur Wehr zu setzen.

Die Täter agieren aus der Anonymität, die Strafverfolgung läuft schleppend und die angegriffenen Personen fühlen sich allein gelassen mit ihrer Angst und ihren Fragen. Woher kommt Unterstützung? Kann das geplante Gesetz gegen digitale Gewalt helfen? Und nehmen wir die Bedrohung ausreichend ernst?

Kann Aufklärung für Abhilfe sorgen?

"Wir verlieren unsere Kinder" - mit diesem drastischen Buchtitel sorgt gerade Silke Müller, Schulleiterin in Niedersachsen, für Aufmerksamkeit. In dem jüngst erschienen Buch berichtet sie eindringlich, über das Ausmaß an Gewalt mit dem bereits Schulkinder konfrontiert sind: Tierquälerei, Pornografie und Cybermobbing, gefährliche Mutproben. Das führt unweigerlich zu den Fragen: Zu welcher Verrohung und Nachahmer-Effekten führt dies?

Die Schulleiterin hat als erste Maßnahmen eine Social-Media-Sprechstunde eingeführt. Die Themen der Kinder und Jugendlichen: gefährliche Challenges, Cybermobbing und verstörende TikTok-Videos. Kann diese Aufklärung die wachsende digitale Gewalt stoppen?

Kennen Sie den Absender aller empfangenen Nachrichten?

Viele Nutzerinnen und Nutzer bekommen unzählige Nachrichten jeden Tag - über Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp. Ab wann beginnt eigentlich Stalking? Welche Warnzeichen gibt es?

Der neue NDR Podcast "just no!" erzählt von einem extremen Fall: Das Stalking-Opfer Sophie bekommt mehr als 150 Anrufe täglich, E-Mails und Chatnachrichten und entdeckt Fake-Profile von sich. Täter unbekannt. Zwei Anzeigen gegen unbekannt bleiben erfolglos. Das schlimme Ende: Der Stalker lauert Sophie schließlich in ihrer WG auf und ermordet die 23-Jährige. Welche Lehren lassen sich aus diesem Fall ziehen? Funktioniert der Opferschutz grundsätzlich? Welche Chancen liegen in der Täterprävention?

Gesetz gegen digitale Gewalt: Kann es den Hass eindämmen?

Beleidigungen und Verleumdung schnell löschen, Bedrohungen und Stalking schnell ahnden - das ist das Wichtigste für die Opfer. Aber gelingt das ansatzweise? Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Plattformbetreiber verpflichtet, rechtswidrige Inhalte zu löschen oder zu sperren, scheint nicht auszureichen. Das Bundesjustizministerium plant daher ein Gesetz gegen digitale Gewalt; Eckpunkte wurden Mitte April präsentiert. Welche Potenziale stecken darin? Und wie viel Hoffnung für die steigende Zahl an Opfern digitaler Gewalt?

