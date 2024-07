Gute Schulden, schlechte Schulden - wie sieht ein zukunftsfähiger Haushalt aus?

Das Ringen um den Etat wird zur Zerreißprobe. Hat die Koalition die Interessen nachfolgender Generationen im Blick? Wie soll das Geld verteilt werden? Wir freuen uns auf Ihre Meinung.

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Rifka Lambrecht

FiscalFuture e.V., überparteiliche Initiative junger Menschen für eine zukunftsfähige Finanzpolitik

Prof. Marcel Fratzscher

Präsident des Deutsches Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)

Die Einigung auf einen Haushaltsentwurf, sie fällt schwer. Ursprünglich wollte das Kabinett sich am 3. Juli auf einen Kompromiss-Etat verständigen, jetzt wird der 17. Juli angepeilt. Aber die Positionen beim Haushalt liegen weit auseinander – vielleicht zu weit. Bundeskanzler Scholz zeigt sich weiter davon überzeugt, dass eine Lösung gefunden werden kann.

AUDIO: Entwurf des Bundeshaushalts kommt später: Was sind die Streitpunkte? (6 Min) Entwurf des Bundeshaushalts kommt später: Was sind die Streitpunkte? (6 Min)

Was tun mit der Schuldenbremse in Zeiten von Krieg und Klimakrise?

Allerdings ist spätestens seit dem Verfassungsgerichtsurteil die Schuldenbremse besonders fest angezogen. Der Koalition bleiben somit weniger Spielräume. Und das in Zeiten von Krieg und Klimakrise. Was macht man damit? Was macht auch eine Koalition damit, deren Parteien politisch unter Druck stehen? Überall ein bisschen sparen? Oder muss man doch noch einmal grundsätzlich über die Schuldenbremse sprechen? Kann oder soll sie abgeschafft werden, oder zumindest reformiert? Oder brauchen wir sie gerade jetzt, in diesen Zeiten?

Wie soll das Geld Ihrer Meinung nach investiert werden?

Es ist eine Abwägung von Sparsamkeit und notwendigen Zukunftsinvestitionen. Finanzielle Stabilität soll gewährleistet bleiben und gleichzeitig in eine lebenswerte Zukunft investiert werden. Wie gerecht ist das Beibehalten der Schuldenbremse wirklich? Was wiegt schwerer: der Wunsch, nicht von der Schuldenlast erdrückt zu werden oder die Sorge, in einem Land zu leben, in dem die notwendigen Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, Kampf gegen den Klimawandel nicht im Sinne der nachfolgenden Generationen angegangen wurden? Und schließt sich das überhaupt gegenseitig aus? Wie soll das Geld investiert werden, welche Baustellen sind zuerst dran? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in der Sendung und Ihre Antworten auf die Frage: Wie sieht ein zukunftsfähiger Haushalt aus?