Feuer in Tiefgarage: Großeinsatz in Hamburg-Steilshoop

Stand: 06.04.2025 07:44 Uhr

In der Tiefgarage einer Wohnhaus-Siedlung am Gropiusring hat es in der Nacht zu Sonntag ein Feuer gegeben. Fünf Autos brannten aus. Mehrere Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.