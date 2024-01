Lehrermangel im Norden - Wie kann der Beruf attraktiver werden?

Bald gibt es Halbjahreszeugnisse - und die NDR Info Redezeit schaut auf die Schulen in Norddeutschland. An vielen Einrichtungen fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Woran liegt das und wie lässt es sich ändern?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio mit

oder im mit Rufen Sie an: ab 60 Minuten vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Das erste Schulhalbjahr ist fast geschafft. Und in diesem wie in anderen Schuljahren ist auch der Frust auf allen Seiten immer derselbe: Lehrkräfte fehlen, Stellen können teilweise nicht nachbesetzt werden. Krankheitswellen im Kollegium tun, auch in diesem Winter, ihr übriges.

Lehrkräftemangel wird sich noch verschärfen

Die Folgen sind Unterrichtsausfall und Lernrückstände, gestresste Kinder und Eltern und nicht zuletzt eine enorme Arbeitsbelastung für diejenigen Lehrkräfte, die noch da sind. Darüber hinaus: Auch der Nachwuchs fehlt, viele Referendare brechen schon in der Ausbildungszeit ab. Die bevorstehende Pensionierungswelle der Boomer-Generation wird die Lage weiter verschärfen.

Welche Ideen haben die Bundesländer?

In allen norddeutschen Bundesländern gibt es daher Programme, um das Problem anzugehen. Zum Beispiel mit passgenauerer Ausbildung im Referendariat, finanziellen Anreizen für Referendare in Mangelregionen, Verlängerung der Arbeitszeit über das Pensionsalter hinaus - wenn diejenigen das möchten.

Können Quereinsteiger die Lösung sein?

Was meinen Sie: Ist der Lehrer-Beruf nicht mehr attraktiv? Führt die Teilzeitarbeit zum Personalmangel? Was könnte man tun, um mehr Menschen für diesen Beruf zu begeistern und sie zu halten - und unsere Schulen zukunftsfest zu machen? Welche Rolle können Quereinsteiger in den Lehrberuf spielen? Müssen Studium und Referendariat attraktiver werden?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Prof. Paula Bleckmann

Medienpädagogin am Institut für Schulpädagogik und Lehrerausbildung, Alanus Hochschule

Dr. Michael Guder

Vorsitzender Landeselternrat Niedersachsen

Nils Hansen

Bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion Hamburg