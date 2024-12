Kirche, Konsum oder Krise - was bedeutet für Sie Weihnachten?

Livestream hier ab 19.12.2024 20:15 Uhr Jetzt live

In Deutschland gibt es für alles Statistiken, natürlich auch zu Weihnachten! Laut Statista freuen sich die meisten Menschen darauf, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Auf Platz zwei bei der Vorfreude ist das Weihnachtsessen und auf Platz drei das Schenken. Selbst Geschenke kriegen kommt erst auf Platz acht. Was ist Ihnen an den Weihnachtstagen wichtig? Heute können Sie um 20.15 Uhr mitreden.

Moderator Christoph Kober begrüßt als Gäste:

Stefanie Kunz

Diplom-Psychologin

Prof. Dr. Philipp Rauschnabel

Professor für Digitales Marketing und Medieninnovation, Universität der Bundeswehr München

Viktor Weber

Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Zu Staaken in Berlin-Spandau

Konsum zur Weihnachtszeit

Die beliebtesten Weihnachtswünsche der Deutschen sind Geld, gemeinsame Erlebnisse, Reisen und Bücher, sagt Philipp Rauschnabel von der Bundeswehr Universität in München. Er führt seit mehreren Jahren die "Weihnachtsstudie" durch. Weihnachten ist schließlich auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Laut ifo-Institut ist das Geschäftsklima im Einzelhandel mit dem beginnenden Weihnachtsgeschäft leicht gestiegen. Allerdings: Viele Dinge, die es für ein klassisches Weihnachtsfest braucht, sind teurer geworden, zum Beispiel Schokolade oder Kerzen.

Zeit für Familie

Weihnachten ist das zentrale Familienritual in unserer Kultur, erklärt Prof. Christoph Wulf von der Freien Universität Berlin. Vor allem drei Handlungen seien wichtig: der Besuch im Gottesdienst, das Schenken und das gemeinsame Essen. Weihnachten ist aber auch eine Zeit, in der es oft zu Konflikten kommt - gerade in der Familie. Ein Grund sind zu hohe Erwartungen an das Fest, meint die Psychologin Stefanie Kunz. Je näher wir den Feiertagen kommen, desto mehr steigt der Stresspegel bei vielen.

Fröhliche Weihnacht überall?

Auch Menschen, die nicht mit der christlichen Tradition aufgewachsen sind, freuen sich auf die Weihnachtszeit, die freien Tage und die abendliche Beleuchtung, sagt Tuğba Tanyılmaz, Geschäftsführerin des Migrationsrats in Berlin. Allerdings sei Weihnachten für viele Menschen mit Migrationshintergrund auch eine traurige Zeit. Sie machten sich Sorgen um ihre Verwandten in Krisen und Kriegsgebieten.

Was ändert sich?

Schon in den vergangenen Jahren haben die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine Einfluss auf das Weihnachtsfest gehabt. Das letzte "normale" Weihnachten hatten wir 2019, sagt deshalb Philipp Rauschnabel. Er stellt aber auch fest: Für viele junge Menschen aus der sogenannten Generation Z ist Weihnachten nach wie vor sehr wichtig - ein zentraler Moment des Zusammenhalts, besonders in Krisenzeiten. Und die Jungen machen manches anders. So gibt es zum Beispiel einen Trend, Weihnachtskarten mit KI zu schreiben. Außerdem spielt Nachhaltigkeit eine größere Rolle.

Wie erleben Sie Weihnachten?

Welche Rituale gehören für Sie zu Weihnachten einfach dazu? Welche Rolle spielt die Kirche? Freuen Sie sich auf die Familie oder würden Sie Weihnachten in diesem Jahr am liebsten ausfallen lassen? Freuen Sie sich auf die Weihnachtseinkäufe oder wird das Fest eher zur finanziellen Belastung? Rufen Sie uns kostenfrei an unter (08000) 44 17 77.