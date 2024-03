Kein Zug, kein Flug - sind die Streiks noch verhältnismäßig?

Gewerkschaft GDL und Deutsche Bahn werden sich nicht einig. Der nächste Streik bei der DB steht an, wieder sollen die meisten Züge stillstehen. Auch Fluggäste müssen sich erneut auf Streiks einstellen. Wie lange geht das so weiter? Welche Folgen hat das?

Am Mittwochabend, 6. März, geht es los. Zunächst um 18 Uhr für den Güterverkehr und dann ab Donnerstag früh um 2 Uhr für den Personenverkehr. Dauern soll der Streik jeweils 35 Stunden. Also bis Freitag, 5 Uhr im Güterverkehr und bis 13 Uhr im Personenverkehr. Auch in Norddeutschland werden voraussichtlich die meisten Züge ausfallen. So weit das bekannte Prozedere. Nun setzt GDL-Chef Claus Weselsky noch eins drauf und sagt, danach werde es Streiks ohne die übliche Ankündigungs-Frist von 48 Stunden geben: sogenannte "Wellen-Streiks". Damit werde die Bahn auch keinen Notfahrplan mehr einsetzen können. Für die Kunden bedeute dies, dass die DB kein verlässliches Verkehrsmittel mehr sei, so Weselsky.

Verhandlungen wurden erneut abgebrochen

Die Schuld für die abgebrochenen Gespräche schieben sich die Verhandlungspartner gegenseitig zu. Der Deutschen Bahn "fehlt es an gutem Willen" bei den Tarifverhandlungen, sagt die GDL. Die Lokführergewerkschaft streike, weil sie nicht ihre Maximalforderungen erhalte, sagt die Bahn. "Das ist stur und egoistisch", so DB-Personalvorstand Martin Seiler. Nach Kompromissbereitschaft klingt das auf beiden Seiten nicht. Auch erfahrene Schlichter konnten nicht helfen.

GDL fordert Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich

Es ist der fünfte Streik in dem seit Monaten andauernden Tarifkonflikt. Im Zentrum der Verhandlungen steht weiterhin die Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden ab 2028 - bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn bezeichnete das mit Verweis auf den Fachkräftemangel als nicht umsetzbar.

Machen die Streiks die Verkehrswende kaputt?

Harte Kritik kommt unter anderem vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der Vorsitzende Detlef Neuß sagte der "Rheinischen Post": "Die Tarifpartner machen gerade die Verkehrswende kaputt. Was jetzt läuft, ist den Fahrgästen nicht mehr zu vermitteln." Trotz der gesetzlichen Tarifautonomie sei es nun an der Zeit, dass die Politik aktiv werde. Der Bund sei Eigentümer der Bahn. Er sei in der Pflicht zu intervenieren.

Sollte das Streikrecht geändert werden?

Unionspolitiker fordern eine Verschärfung der Gesetze. Demnach solle in kritischer Infrastruktur zuerst ein Schlichtungsverfahren abgeschlossen werden, bevor gestreikt werden darf. Juristen haben aber Zweifel geäußert, dass das so einfach wäre. Und die Bundesregierung hat entsprechenden Forderungen bereits eine Absage erteilt. An der Tarifautonomie solle nicht gerüttelt werden, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gesagt. "Das Recht, sich zu Gewerkschaften zusammenzuschließen und dann auch Arbeitskämpfe zu führen, gehört zu den Freiheiten, die in unserem Grundgesetz fest geregelt sind". Scholz empfiehlt lediglich, mit klugem Maß von diesem Recht Gebrauch zu machen.

Auch Flugzeuge bleiben am Boden

Diesmal sind es nicht nur Bahnstreiks. Auch Flugpassagiere müssen Geduld haben: Ver.di hat das Bodenpersonal der Lufthansa für Donnerstag und Freitag zu einem Ausstand aufgerufen. Für die "passagiernahen Bereiche" beginnt der Warnstreik Donnerstag früh um 4 Uhr und endet am Sonnabend um 07.10 Uhr. Zahlreiche Flüge fallen aus.

