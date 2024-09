Jugend in Sorge - Wie geht’s in eine gute Zukunft?

Düster wie noch nie: Viele junge Menschen in Deutschland schauen pessimistisch in die Zukunft. Sie machen sich Sorgen, blicken kritisch auf die Welt und das Leben. Das belegen zahlreiche Untersuchungen: vom 17. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung bis hin zur Jugendwahlstudie2024. Was belastet die Jugend? Wie kann die junge Generation wieder Vertrauen in die Zukunft gewinnen? Darüber wollen wir bei "Mitreden! Deutschland diskutiert" mit Ihnen diskutieren - am Montag ab 20.15 Uhr.

Moderatorin Sabine Dahl begrüßt als Gäste:

Simon Schnetzer

Jugendforscher, Studienleiter Trendstudie "Jugend in Deutschland 2024"

Victoria Reichelt

Journalistin und Moderatorin bei FUNK für das Politikformat "Die da oben" mit dem Podcast "Absolute Mehrheit" sowie ZDFheute live

Arthur Kießling

Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen

Sorgenvoll in einer Welt mit Krisen und Kriegen

Der Zustand der Welt, die Kriege und die Klimakrise belasten junge Menschen - oft “Generation Z” genannt. Auch Inflation, teurer Wohnraum und eine mögliche Altersarmut stehen ganz oben im Sorgen-Ranking. Insgesamt ist die Sorge um die aktuelle und künftige wirtschaftliche Lage groß, hat die Trendstudie "Jugend in Deutschland" ermittelt. Andere Untersuchungen bestätigen diese Ergebnisse. Auch die Corona-Pandemie wirkt noch nach. Das alles hinterlässt Spuren: Die psychischen Belastungen nehmen zu. Die befragten jungen Menschen berichten, dass sie vor allem unter Stress und Erschöpfung leiden.

Mitsprache und Mitwirkung?

Abgesehen von der unsicheren Weltlage und der wirtschaftlichen Situation machen sich junge Menschen auch Sorgen um die Spaltung in der Gesellschaft und um den Zustand der Demokratie. Die SINUS-Jugendstudie 2024 hat zusätzlich eine Verunsicherung durch die schwer einzuschätzende Zuwanderung und die Zunahme von Rassismus und Diskriminierung festgestellt. Laut 17. Kinder- und Jugendbericht empfinden junge Menschen politische Entscheidungsprozesse als intransparent, als jugendfern. Und weniger Mitspracherecht mache junge Menschen anfälliger für Populismus.

Generation Z in der Kritik

"Die jungen Leute sind faul und empfindlich. Sie legen zu viel Wert auf eine gute Work-Life-Balance." So oder so ähnlich lautet die Kritik an der "Generation Z", wie sie öfter von Angehörigen der sogenannten "Boomer-Generation" geäußert wird. Verdient die junge Generation aber nicht viel mehr Verständnis?

Ziel Generationengerechtigkeit

Wie kann es gelingen, dass junge Menschen sich besser gehört fühlen? Dass sie mitwirken und mitbestimmen können? Könnte das Streben nach Generationengerechtigkeit die Jugend wieder optimistischer in die Zukunft blicken lassen? Darüber wollen wir diskutieren - mit Ihnen!

