Inklusion in der Arbeitswelt - wie kommen wir schneller voran?

Inklusion in der Arbeitswelt - wie kommen wir schneller voran?

Menschen mit Behinderung zu beschäftigen - da schwankt die deutsche Unternehmenswelt zwischen viel Engagement und tollen Vorbildern über Berührungsängste bis Ablehnung. Neue Gesetzesvorgaben sollen die Unternehmen künftig stärker in die Pflicht nehmen. Braucht es diese für Fortschritte bei der Inklusion am Arbeitsmarkt? Oder zwingt schon der Fachkräftemangel die Firmen zu mehr Offenheit? Erweitern Homeoffice und mobiles Arbeiten die Möglichkeiten der Inklusion? Welche Erfahrungen haben Sie?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular .

. Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio .

oder im . Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77.

Bereitwillige Arbeitgeber - aber zu wenige

"Viel zu oft wird Menschen mit Behinderungen der Mut genommen und gesagt: Das schafft ihr nicht. Das ist zu kompliziert", beschreibt Anne Gersdorff vom Verein Sozialhelden den Stand der Inklusion am Arbeitsmarkt. Es gebe viele gute Beispiele und bereitwillige Arbeitgeber, die zeigten was möglich ist, so die Expertin - aber zu wenige.

Weitere Informationen Themenwoche bei NDR Info: Warum Inklusion uns alle angeht NDR Info widmet sich eine Woche lang ganz besonders dem Thema Inklusion im norddeutschen Alltag - zum Beispiel in Schule, Job und Sport. mehr

Auch die Statistik der Bundesagentur für Arbeit ist eindeutig: Laut gesetzlichen Vorgaben müssen Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen mindestens fünf Prozent davon mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Doch deutlich weniger als die Hälfte von ihnen erfüllt diese Quote. Jeder vierte Arbeitgeber beschäftigt sogar keinen einzigen schwerbehinderten Menschen. Was hindert die Unternehmen und Personalverantwortlichen? Und was wünschen sich die Betroffenen und potenziellen Angestellten?

Fachkräftemangel und Homeoffice: Ein Booster für mehr Inklusion?

Der Bundestag hat kürzlich ein Gesetz zur Förderung des inklusiven Arbeitsmarktes beschlossen. Das sieht vor, dass Firmen ab Anfang 2024 höhere Abgaben zahlen, wenn sie trotz Verpflichtung keine Menschen mit Behinderung beschäftigen. Eine deutliche höhere sogenannte Ausgleichsabgabe ist jedoch umstritten. Auch die Unionsfraktion stimmte im Bundestag dagegen: Es mangele nicht an Bereitschaft der Unternehmen - es bestehe vielmehr ein Vermittlungsproblem. Was sagen die Praktiker; welche Erfahrungen haben Unternehmensberaterinnen und -berater? Bringen Fachkräftemangel und Homeoffice den gewünschten Schwung in die Inklusion?

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Dr. Nicola Byok

Diversity Beraterin, Coach ‘Teilhabe & Inklusion’, Hamburg

Juliane Möcklinghoff

NDR-Reporterin und Autorin/Filmemacherin

Dr. Martin Rosemann

arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag