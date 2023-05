Themenwoche bei NDR Info: Warum Inklusion uns alle angeht

Von Montag bis Freitag (8. bis 12. Mai) widmet sich NDR Info in seinem Programm mit einem Schwerpunkt dem Thema Inklusion - und stellt positive Beispiele aus dem Norden vor. An jedem Wochentag wird ein besonderer Aspekt beleuchtet. Zum Auftakt geht es am Montag um Inklusion in der Schule, am Dienstag um die Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt, am Mittwoch um Barrierefreiheit im Alltag, am Donnerstag um Inklusion bei der Ausbildung und zum Abschluss am Freitag um die Special Olympics. Alle Videos, Audios und Artikel finden Sie im Laufe der Woche auf dieser Seite - und zusätzlich viele weitere Berichte. Zudem bietet NDR Info am Donnerstag um 18 Uhr eine Sondersendung zum Thema Inklusion im Video-Livestream.