Der Nahostkonflikt ist ein Jahr nach dem Überfall auf Israel in einer neuen Phase angekommen. Wohin steuert die Region? Und wie blicken Menschen, die sich seit Jahren für eine Aussöhnung in Nahost einsetzen, auf diese Entwicklung? Was hat das alles auch mit uns in Deutschland zu tun? Darüber wollen wir mit Ihnen am Montag um 20.15 Uhr diskutieren. Bei Mitreden! Deutschland diskutiert.

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Jan-Christoph Kitzler

ARD-Korrespondent im Studio Tel Aviv

Nazih Musharbash

Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft

Dr. Ofer Waldman

Israeli, Musiker und Autor

Am 7. Oktober 2023 tötete die radikalislamistische Terrororganisation Hamas Hunderte Männer, Frauen und Kinder in Israel. Ein Jahr ist das neue jüdische Trauma nun her. Der beispiellos brutale Terrorangriff stürzte den Nahen Osten in eine tiefe Krise. Tausende Tote auf beiden Seiten folgten und folgen noch. Inzwischen hat sich der Konflikt auch auf den Libanon ausgeweitet. Die israelischen Geiseln sind noch nicht befreit oder freigelassen.

Was hat der Konflikt mit Deutschland zu tun?

Und der kriegerische Konflikt in Israel und Gaza hat auch in Deutschland neue Gräben aufgeworfen. Die Palästinafrage, das Existenzrecht Israels, Versuche, die Toten und Verletzten gegeneinander aufzurechnen - das sind Beispiele, an denen sich die Menschen reiben. Wann äußert jemand ausschließlich Kritik an der Politik Israels - und wann handelt es sich doch um Antisemitismus? Werden palästinensische Stimmen ausreichend gehört und wenn nein, woran liegt das? Wie schauen Menschen, die sich seit Jahren für eine Aussöhnung in Nahost einsetzen, auf diese Entwicklung?

Meinen Sie, dass es noch Hoffnung für den Nahen Osten gibt?

Vor allem auf letzteres wollen wir blicken. Am 7. Oktober, also ein Jahr nach dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel, möchten wir innehalten und zuhören. Nicht eine finale Entscheidung fällen über richtige oder falsche Gewalt, sondern über Lösungen nachdenken. Oder kann es die gar nicht mehr geben? Auch um diese Frage soll es bei "Mitreden! Deutschland diskutiert" gehen.

Wir laden Sie ein, mitzumachen: Wie blicken Sie auf den Konflikt? Warum hat er auch mit uns in Deutschland zu tun? Wie müssen wir uns außenpolitisch verhalten? Wie geht es Ihnen mit den Nachrichten aus Nahost? Fällt es Ihnen schwer, noch hinzuschauen? Diskutieren Sie das Thema im Freundeskreis und nehmen auch dort verhärtete Fronten wahr? Sind Sie vielleicht persönlich betroffen? Oder haben Sie Hoffnung für den Nahen Osten und möchten das mit uns teilen?

