Die Boomer gehen in Rente - was macht diese Generation aus?

Die sogenannten Boomer gehen in den Ruhestand - und hinterlassen in vielen Unternehmen eine große Lücke. Denn durch den Fachkräftemangel gibt es nicht so viele junge Menschen, die sie ersetzen könnten.

Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Rente

In Deutschland gibt es derzeit acht Millionen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Und über 30 Millionen, die älter als 50 Jahre alt sind. Und von diesen gehen ab diesem Jahr ein Drittel der Beschäftigten nach und nach in Rente. Die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1955 und 1970 haben jahrelang das Arbeitsleben geprägt: Jetzt machen sie Platz für die Jüngeren. Es sind viele prägende zeitgeschichtliche Erfahrungen, die die Boomer-Generation teilen: die Kriegserlebnisse der Eltern, den Bildungsaufschwung der 70er-Jahre, die Umwelt- und Frauenbewegung, Aids und Tschernobyl, den Fall der Mauer, die Gigantomanie der 90er, das Internet und die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001.

Work-Life-Balance statt 60-Stunden-Woche

Die sogenannte Generation Z wirft den Boomern vor, zu wenig auf die Work-Life-Balance geachtet zu haben. Außerdem attestiert die junge Klimabewegung den Älteren, den Klimawandel nicht rechtzeitig angepackt zu haben. Was hat die Boomer-Generation ausgemacht? Gibt es ein gemeinsames Generationen-Gefühl? Und was hinterlassen sie den Jüngeren? Das wollen wir in der Redezeit besprechen.

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Heinz Bude

Soziologe und Autor von "Abschied von den Boomern"

Meret Busch

Sprecherin der Klimaschutzorganisation "Fridays for Future" Hamburg

Susanne Matthiessen

Journalistin und Buchautorin