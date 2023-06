Ein Jahr vor seinem offiziellen Renteneintritt hat Joachim van Beuning seinen Job an den Nagel gehängt. Länger zu arbeiten, das wäre für den 64-Jährigen nicht in Frage gekommen. Nun jobbt er immer mal wieder, aber nur wenn es ihm passt. Flexibel sein, selbst bestimmten können - mit diesen Ansprüchen ist der Rentner kein Einzelfall. Eine Kultur des Frühausstiegs hat sich in seiner Generation, die der sogenannten "Boomer", etabliert.