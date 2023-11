Black Friday: Schnäppchenjagd oder Konsumwahnsinn?

Black Week, Black Friday, Cyber Monday: Kaum jemand kommt derzeit an den Rabattschlachten vorbei - ob in den Innenstädten oder im Internet. Der Black Friday ist für viele Menschen fester Bestandteil für das Planen ihrer Weihnachtseinkäufe. Doch Kritiker beklagen sinnlosen Konsum und Billigwahn.

Vermeintlich günstige Angebote erstrecken sich längst auf den halben November: Händler wie Amazon, Otto, Saturn und Amazon werben seit ein bis zwei Wochen mit reduzierten Preise für Spielkonsolen, Computer, Wasch- und Kaffeemaschinen und vieles mehr. 20 Prozent, 30 Prozent oder gar bis zu 50 Prozent: Der Black Friday verspricht Rabatte. Er wird als Höhepunkt der sogenannten Black Week gefeiert und vom Handel als rauschendes Fest des Konsums inszeniert.

Feste Institution in den USA

In seinem Ursprungsland, den USA, ist der Black Friday seit Jahrzehnten eine feste Institution und bringt jedes Jahr Millionen Amerikaner dazu die Geschäfte zu stürmen, um die besten Deals zu ergattern. Auch in Deutschland möchten in diesem Jahr laut Umfragen so viele Verbraucher wie noch nie am Black Friday auf Schnäppchenjagd gehen.

Vorsicht bei der Schnäppchenjagd

Experten warnen, das nicht jedes Schnäppchen auch eins ist. Ein gängiger Trick der Händler: Der Sonderpreis wird der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) des Herstellers gegenübergestellt. Die hoch angesetzte UVP verlangt aber kaum ein Händler. Angebliche Rabatte von 50 Prozent schmelzen dann zur einer realen Ersparnis von 10 oder 20 Prozent zusammen.

Kein Fest für die Umwelt

Kritik kommt unter anderem von der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Sie hat den Handel dazu aufgerufen, ressourcenvergeudende und klimaschädliche Rabatttage abzuschaffen. Allein am Black Friday und Cyber Monday wurde im letzten Jahr ein Handelsumsatz von etwa 5,6 Milliarden Euro verzeichnet - auf Kosten der Umwelt, des Klimas und zukünftiger Generationen. Anstatt zur Ressourcenverschwendung zu animieren, sollten Händler auf ein kontinuierliches Angebot langlebiger Produkte und Reparaturservices setzen.

