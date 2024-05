Zu selten Vatertag? Moderne Papas zwischen Wunsch und Wirklichkeit Stand: 07.05.2024 17:41 Uhr Der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um die Familie. Von dieser traditionellen Rollenverteilung wollen viele Väter heute nichts mehr wissen. Warum liegen trotzdem Anspruch und Realität oft weit auseinander? Diskutieren Sie mit bei NDR Info live am Mittwoch um 18 Uhr.

Schon vor der Geburt des ersten Kindes ist für viele Väter klar: Die Aufgaben in der Familie werden gleichberechtigt aufgeteilt, die Kinder gemeinsam versorgt - eben alles auf Augenhöhe, ganz modern. Soweit der Wunsch. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus: Immer noch arbeiten weniger als zehn Prozent der Väter in Teilzeit. Sehen den Nachwuchs nur nach Feierabend oder am Wochenende.

Mehr als die Hälfte der Väter gehen nicht in Elternzeit

Und immer noch nehmen weniger als die Hälfte der Väter Elternzeit. Und wenn, dann meist nur für zwei Monate. Warum liegen Anspruch und Realität so weit auseinander? Nehmen die modernen Papas ihren Job zu wichtig? Müssen Unternehmen familienfreundlicher werden? Und was kann die Politik tun?

Soziologin sieht "verschenkte Potentiale"

Darüber spricht Moderatorin Melanie Buth bei NDR Info live unter anderem mit dem Familienvater Lukas Hurrle. Er ist aus eigener Entscheidung Führungskraft in Teilzeit und sagt: "Ich treffe immer noch deutlich mehr Frauen als Männer auf dem Spielplatz". Außerdem mit dabei: Soziologin Jutta Allmendinger. Sie sieht bei deutschen Vätern "verschenkte Potentiale" und will sie mehr in die Pflicht nehmen, plädiert aber auch für eine Unterstützung aus Wirtschaft und Politik. Etwa durch eine Vier-Tage-Woche für Mütter und Väter.

