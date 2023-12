Wolfgang Schäuble ist tot: Patriot und leidenschaftlicher Politiker Stand: 27.12.2023 13:15 Uhr Der frühere CDU-Chef, Finanzminister und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist tot. Er starb mit 81 Jahren am zweiten Weihnachtstag. Parteiübergreifend würdigten ihn Politiker aus dem Norden als scharfsinnigen Politiker und hoben seine Verdienste um die Deutsche Einheit hervor.

"Der heutige Tag ist ein trauriger Tag für Deutschland", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender Daniel Günther zum Tod von Wolfgang Schäuble. Das Land habe einen seiner größten Politiker und einen klugen, scharfsinnigen und geradlinigen Menschen verloren.

Schäuble hinterlasse im Bundestag eine große Lücke, sagte Günther. Er habe sein ganzes Leben in den Dienst der Allgemeinheit und der Politik gestellt: "Seine herausragende Rolle bei der Wiedervereinigung unseres Landes wird unvergessen sein. Wir alle sind ihm zu großem Dank verpflichtet."

Fegebank: Schäubles Verdienste um die Einheit bleiben unvergessen

Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank erinnerte an Schäubles Vermächtnis. Sein Intellekt, seine politische Erfahrung und seine Liebe zu Deutschland und Europa hätten ihn zu einem der ganz großen Persönlichkeiten der deutschen Politik gemacht, sagte die Grünen-Politikerin. "Seine Verdienste um die Deutsche Einheit werden unvergessen bleiben, seine Leidenschaft als Parlamentarier wird im Deutschen Bundestag stets Vorbild für kommende Generationen sein", sagte Fegebank.

Niedersachsens CDU-Chef Lechner: "Patriot und glühender Europäer"

Niedersachsens CDU-Vorsitzender Sebastian Lechner nannte Schäuble "eine der bedeutendsten politischen Persönlichkeiten Deutschlands". Er werde in Erinnerung bleiben als deutscher Patriot und glühender Europäer: "Nicht nur in den Funktionen als Bundesinnenminister und -finanzminister, sondern auch als langjähriger Bundestagspräsident und als Bundesvorsitzender der CDU zeigte sich seine tiefe Verbundenheit zu Deutschland und sein unerschütterlicher Einsatz für das Wohl des Landes und eines einigen Europas", so Lechner.

Diesen Einsatz habe auch das Attentat auf ihn und die damit verbundene körperliche Einschränkung nicht stoppen können. Weiter sagte der CDU-Landesvorsitzende, Schäubles Geschick und Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, machten ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit der Bundesrepublik vor und nach der Wiedervereinigung.

Die politische Laufbahn Wolfgang Schäubles 1972 wurde Schäuble erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt - und blieb bis zu seinem Tod ununterbrochen direkt gewählter Abgeordneter. Das hat außer ihm niemand geschafft. 1984 wurde er Chef des Bundeskanzleramts unter Helmut Kohl. 1989 folgte seine Berufung zum Bundesinnenminister, als welcher er die Einigungsverträge mit der DDR maßgeblich mitverhandelte.

1990 wurde Schäuble von einem geistig verwirrten Mann angeschossen und saß als Folge des Attentats im Rollstuhl. 1998 wurde er nach Kohls Abgang CDU-Parteichef, das Amt gab er zwei Jahre später im Zuge der CDU-Spendenaffäre wieder ab. Unter Angela Merkel war Schäuble zunächst erneut Innenminister, ehe er 2009 Finanzminister wurde. Von 2017 bis 2021 amtierte Schäuble als Bundestagspräsident.

CDU-Landesverband MV: "Beeindruckende politische Karriere"

Schäubles Vermächtnis werde in den Annalen der deutschen und europäischen Geschichte weiterleben, erklärte der CDU-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Schwerin. Er habe über viele Jahrzehnte die deutsche Politik geprägt und wesentlich zur Gestaltung der europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik beigetragen. "Sein Engagement für die Einheit Deutschlands nach dem Mauerfall sowie sein Beitrag zur europäischen Integration sind unvergessliche Meilensteine in seiner beeindruckenden politischen Karriere", hieß es weiter.

