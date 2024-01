Winterwetter in Norddeutschland: Sonnig und glatt Stand: 07.01.2024 09:10 Uhr In weiten Teilen Norddeutschlands hat der Winter wieder mit Minusgraden und Schnee Einzug gehalten. Auf den Straßen kann es deshalb weiterhin glatt sein. Heute soll es auch phasenweise immer wieder sonnige Abschnitte geben.

"Das Hoch 'Hannelore' aus Skandinavien beschert uns das freundliche und sehr winterliche Wetter", sagte Michael Knobelsdorf vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Laut Vorhersage könnte es nach einzelnen Schneeschauern in der Nacht von Samstag auf Sonntag im weiteren Tagesverlauf auch einige sonnige Abschnitte in Norddeutschland geben, vor allem im nördlichen Schleswig-Holstein.

Mit einigen Zentimetern Neuschnee muss laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes vor allem im Süden von Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen bei minus drei Grad im Südharz bis plus zwei Grad auf Juist. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See frischer Nordostwind.

Schnee und Eis auf Hamburgs Straßen

Auch heute ist der Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung wieder mit mehr als 700 Mitarbeitern im Einsatz. Seit ein Uhr in der Nacht streuen sie wichtige Hauptverkehrsstraßen, Busstrecken und ausgewählte Radwege, wie NDR 90,3 berichtete. Zudem werden Gehwege und Zebrastreifen freigeräumt. Trotz des Einsatzes kann es weiter glatt sein, warnt die Stadtreinigung.

Auch zu Wochenbeginn wohl weiterhin glatte Straßen möglich

Zum Start der neuen Woche wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab und es könnte noch einmal ein wenig kälter werden. In der Nacht zu Montag sind gebietsweise bis minus neun Grad möglich. "Diese winterliche Lage in Norddeutschland wird ziemlich Bestand haben, mindestens bis Dienstag, möglicherweise die ganze Woche", sagte Meteorologe Knobelsdorf. Überall sei dann mit weiterhin Eis und Glätte zu rechnen.

Zahlreiche Unfälle am Freitag - ein Toter in MV

Bereits am Freitag war nasskaltes Wetter mit Schnee, Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt in die Nordost-Hälfte von Norddeutschland gezogen. In Schleswig-Holstein ereigneten sich mehr als 70 Verkehrsunfälle infolge von überfrierender Nässe und Schneefall.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es viele glättebedingte Unfälle: Drei Menschen saßen in einem Kleinwagen, der bei Sülte (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Freitagabend nach rechts von der Straße abgekommen war. Durch Gegenlenken kam das Auto zurück auf die Fahrbahn, wo ihm ein anderes Fahrzeug in die Seite fuhr. Die Insassen des Kleinwagens wurden schwer verletzt, der 22-jährige Beifahrer starb später im Krankenhaus.

Am Sonnabend führte die Schneeglätte im Nordosten erneut zu 27 Verkehrsunfällen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. 12 Menschen wurden bei den Unfällen leicht verletzt.

