Wetter im Norden: Polizei warnt auch heute vor glatten Straßen Stand: 10.01.2025 10:20 Uhr Auch heute ist wieder Vorsicht auf Straßen und Wegen angesagt: Vor allem im nördlichen Schleswig-Holstein und in Südniedersachsen droht Glätte. An einigen niedersächsischen Schulen fällt der Unterricht aus. Für die Ostseeküste gilt am Sonnabend eine neue Sturmflutwarnung.

Seit 3 Uhr habe es im Norden Schleswig-Holsteins bislang insgesamt 26 Glätteunfälle gegeben - überwiegend in Nordfriesland, so die Leitstelle Nord. Sieben Menschen seien dabei verletzt worden. Auf der A7 Höhe Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) überschlug sich am frühen Morgen ein Auto mehrmals. Laut Polizei wurden zwei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Auf der Autobahn 23 bei Albersdorf (Kreis Dithmarschen) prallte ein Auto gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde nach ersten Informationen der Polizei leicht verletzt. Die A23 musste gesperrt werden. Auf der B5 bei Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) kam ein Lkw in einer Kurve von der Straße ab. Gut zwei Stunden lang kam es zu Behinderungen. Auf der A7 zwischen Schnelsen und der Raststätte Holmmoor verunglückte eine Frau mit ihrem Wagen. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Heute vielerorts Schulausfall in Niedersachsen

Wegen der Wetterlage fällt im Süden von Niedersachsen in den drei Landkreisen Göttingen, Holzminden und Northeim der Schulunterricht aus. Grund seien die Probleme bei der Schülerbeförderung, teilten die Landkreise mit.

Betroffen sind in Göttingen alle Schulformen, einschließlich Grundschulen, weiterführenden Schulen und Berufsschulen, sowohl im Kreisgebiet als auch in der Stadt Göttingen. Im Kreis Northeim sind alle Schulen im Landkreis betroffen, im Kreis Holzminden die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie die Grundschule Duingen und die Außenstelle Duingen der Oberschule Delligsen. Die Schülerinnen und Schüler der Georg-von-Langen-Schule Holzminden seien verpflichtet, stattdessen an einem Online-Unterricht teilzunehmen.

Sturmflutwarnung für die Ostsee

Für den Abend warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) an der gesamten Ostseeküste vor erhöhten Wasserständen. Am Sonnabend besteht im Tagesverlauf die Gefahr einer Sturmflut.

Dutzende Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern

Nachdem am Donnerstag vor allem der Süden Niedersachsens einiges an Schnee abbekommen hat, ist die Front in Richtung Mecklenburg-Vorpommern weitergezogen. Starker Schneefall und glatte Fahrbahnen führten am Donnerstagabend im ganzen Land zu mehr als ein Dutzend Unfällen, wie NDR Mecklenburg-Vorpommern berichtete. Besonders stark betroffen war der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Eine 51-jährige Frau erlitt bei einem Unfall auf der A20 schwere Verletzungen. Sie war mit ihrem Auto seitlich gegen einen Lkw gestoßen. Neben winterlicher Glätte war dabei auch Alkohol im Spiel. Leicht verletzt wurde ein Autofahrer in der Nähe von Anklam. In Neubrandenburg sorgte der Schneefall zudem für Verspätungen im Busverkehr.

Einschränkungen im ÖPNV

In Hannover wurde gestern der Busverkehr vorübergehend eingestellt. Auch bei der Stadtbahn und bei der S-Bahn Hannover gab es Ausfälle und Verspätungen. Auch in Hildesheim und Göttingen wurde der Busverkehr zunächst eingestellt, mittlerweile wurde er aber wieder aufgenommen.

Beim Zugverkehr führte das anhaltende Winterwetter am Donnerstag ebenfalls zu Einschränkungen. Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich unter bahn.de oder in der App DB Navigator über Verspätungen und Zugausfälle zu informieren und gegebenenfalls andere Verkehrsmittel zu nutzen.

Laufen am Wurmberg bald die Skilifte?

Ob die Schneefälle in den Höhenlagen ausreichen, damit am kommenden Wochenende im Harz die Skipisten geöffnet werden können, steht noch nicht fest.

