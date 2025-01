Warnung vor Orkanböen und Sturmflut an der Nordsee Stand: 06.01.2025 22:15 Uhr Für die Nacht wird vor Orkanböen und einer Sturmflut an der Nordsee gewarnt. Betroffen ist vor allem Schleswig-Holstein, aber auch an den Küsten von Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wird es stürmisch.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für heute Nacht in Nordfriesland und auf Helgoland vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher Richtung. Schon vorher hatte der Sturm Auswirkungen auf den Betrieb des SyltShuttles. Campingfahrzeuge, Pkw mit Anhänger, Lkw mit leeren Anhängern und Gefahrgut können seit Montagnachmittag nicht mehr befördert werden, wie NDR 1 Welle Nord unter Berufung auf die Deutsche Bahn mitteilte.

"In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Orkanböen um 120 Kilometer pro Stunde gerechnet werden", heißt es weiter in der Unwetterwarnung, die bis 6 Uhr am Dienstagmorgen gilt. Bei Orkangefahr stellt der SyltShuttle den Betrieb ganz ein, sodass der Betriebsstart am Dienstag etwas später als normal erfolgen könnte.

Gefahr einer Sturmflut an Nordseeküste und Elbe

Zugleich gab der Sturmwarndienst Hamburg Meldungen heraus. Am Dienstag werde das Morgen- beziehungsweise Vormittag-Hochwasser an der ostfriesischen Küste und im Wesergebiet 1 bis 1,5 Meter höher ausfallen. Für das Elbegebiet prognostiziert der Warndienst ein Hochwasser von 1,5 m über dem mittleren Hochwasser und an der nordfriesischen Küste kann es sogar 1,5 bis 2 m höher liegen. Die Sturmflutwarnung gelte zunächst bis 9.22 Uhr am Dienstag.

Erste Sturmflut des Jahres in Hamburg

Für den Dienstagvormittag warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie auch vor einer Sturmflut im Hamburger Elbgebiet. Der Scheitel werde gegen 9.22 Uhr am Pegel St. Pauli mit 1,25 bis 1,75 m über dem mittleren Hochwasser erwartet. Das Gebiet, insbesondere im Hafen, in der HafenCity und die Ufernähe seien zu meiden, tiefergelegende Gebäude zu schützen und Autos wegzufahren.

Wegen des kräftigen Windes an fallen an der niedersächsischen Nordseeküste einige Fährabfahrten von und zu einzelnen ostfriesischen Inseln aus. Die Deutsche Bahn, die mit einer Tochtergesellschaft den Fährverkehr von und zur Insel Wangerooge betreibt, strich zwei Verbindungen. Auch im Fährverkehr zwischen Bensersiel und Langeoog wurden Fährfahrten abgesagt. Im Spiekeroog-Fährverkehr gab es ebenfalls Fahrplanänderungen. In SChleswig-Holstein sollen am Dienstag alle Fährverbindungen nach Amrum und Föhr ausfallen.

Umgestürzte Bäume behindern behindern Zugverkehr

Am Abend kam der Zugverkehr in Niedersachsen sturmbedingt stellenweise zum Erliegen. Das Privat-Unternehmen Nordwestbahn stellte nach eigenen Angaben den Verkehr in allen Netzen ein. Bei Bad Bevensen stürzte der Deutschen Bahn zufolge ein Baum auf die Gleise der ICE-Strecke Hannover-Hamburg, sodass die Züge umgeleitet werden mussten. Auch auf anderen Strecken kam es zu erheblichen Behinderungen.

Baum stürzt in Wesermarsch auf Auto - Fahrer in Lebensgefahr

Schon am Nachmittag war ein 60-Jähriger bei Elsfleth in der Wesermarsch durch einen umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer aus Richtung Brake kommend auf der Bundesstraße 212 unterwegs gewesen, als ein Baum auf die Motorhaube stürzte. Als der Mann ausstieg traf ihn ein weiterer umstürzenden Baum am Kopf. Er kam in ein Krankenhaus. Unverletzt blieben drei weitere Erwachsene und ein Kind, die im Auto saßen.

Fährverkehr zwischen Rostock und Gedser eingestellt

In Mecklenburg-Vorpommern hat das Fährunternehmen Scandlines wegen stürmischer Winde und starker Strömung am Montagabend den Schiffsverkehr zwischen Rostock und dem dänischen Gedser vorübergehend eingestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, entfallen die Abfahrten ab Rostock am Abend sowie am Dienstagmorgen um 4.15 Uhr. Parallel würden auch drei Abfahrten in Gedser gestrichen. Reisenden wurde empfohlen, die Überfahrtmöglichkeiten zwischen Puttgarden und Rødby zu nutzen.

Am Dienstag soll es wieder kälter werden und es könnte laut Vorhersage auch im Norden erneut schneien. Am Sonntag hatte ein Tief in Norddeutschland zunächst Schnee gebracht, der im Laufe des Tages und in der Nacht mehr und mehr in Regen überging. Da die Böden teilweise noch gefroren waren, gab es vielerorts Blitzeis. Die Gefahrenzone zog bis zum Abend in Richtung Nordosten. Es wurde deutlich wärmer, am Montag gab es zweistellige Temperaturen.

