VW will's hinkriegen, aber ... naja

Sendung: Zehn Minuten Wirtschaft | 15.07.2024 | 15:00 Uhr | von Niels Walker und Markus Plettendorf

10 Min | Verfügbar bis 15.07.2026

VW müht sich ab, den Anschluß nicht zu verpassen. Läuft aber nicht so richtig, deshalb wirft der Konzern Leute raus und schließt vielleicht sogar ein Werk für Luxus-E-SUVs in Belgien. Oder gehört das zu einer gesunden Umstrukturierung einfach dazu? Darüber spricht Host Niels Walker mit Markus Plettendorf aus der NDR-Wirtschaftsredaktion. Spoiler: An eine Pleite von VW glauben wir erstmal nicht.



