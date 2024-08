Tropenmediziner zu Mpox: Weitere Verbreitung ist in Europa unwahrscheinlich

Sendung: Interview | 17.08.2024 | 10:22 Uhr | von Helene Buchholz

4 Min | Verfügbar bis 17.08.2026

Wie der Fall in Schweden zeige, sei eine Verbreitung der Viren jedoch auch nicht komplett ausgeschlossen, erklärte Jürgen May vom Bernhard-Nocht-Tropeninstitut in Hamburg.