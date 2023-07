Trittin: Lieferung von Streumunition verstößt gegen das Völkerrecht

Sendung: Interview | 09.07.2023 | 18:35 Uhr | von Oliver Neuroth und Sabine Rein

7 Min | Verfügbar bis 08.07.2025

Die USA wollen Streumunition an die Ukraine liefern - eine Munitionsart, die von der Mehrheit der Staaten der Welt geächtet werden, nicht aber von Russland, den USA und der Ukraine. Darauf gab es auch heute viele Reaktionen. So auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im ZDF-Sommerinterview. Und eine Frage ist: Muss man sich nicht hier in Europa gegen die Streubomben-Lieferung stark machen, damit sie nicht an die Ukraine geliefert werden? Dazu Jürgen Trittin, Grünen-Politiker und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages im Interview auf NDR Info.