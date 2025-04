Trauer über den Tod von Papst Franziskus Stand: 21.04.2025 11:42 Uhr Papst Franziskus ist am Morgen des Ostermontag im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenentzündung gestorben. Auch im Norden löste die Nachricht Trauer aus.

Die Nachricht vom Tod des Papstes verbreitete der Vatikan am Montagvormittag in einer Videobotschaft. Noch am Ostersonntag hatte sich das Oberhaupt der katholischen Kirche der Öffentlichkeit auf dem Petersplatz gezeigt und den Segen erteilt. Franziskus stammte aus Argentinien und wurde am 13. März 2013 zum Papst gewählt. Er führte die katholische Kirche zwölf Jahre lang. Zuvor war er Erzbischof von Buenos Aires.

Hamburgs Erzbischof würdigt Franziskus

Hamburgs Erzbischof Stefan Heße schrieb auf Facebook, mit dem Tod von Papst Franziskus verliere die katholische Kirche einen großen Brückenbauer. "Es ist eine besondere Zeit, die nun zu Ende gegangen ist. Ich bin Papst Franziskus sehr dankbar. Er hat mich zum Erzbischof von Hamburg ernannt und meine bisherige Zeit als Bischof begleitet", so Heße und fügte hinzu, er erinnere sich gerne an die vielen Begegnungen mit Papst Franziskus. "Immer wenn ich mit ihm sprach, freute er sich und sagte: 'Hamburg, da war ich!' Lassen Sie uns nun für ihn beten."

Designierter Bundeskanzler Merz trauert

CDU-Chef Friedrich Merz hat mit großer Trauer auf den Tod vom Papst reagiert. "Franziskus wird in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung. Demut und der Glaube an die Barmherzigkeit Gottes leiteten ihn dabei", schrieb der designierte Bundeskanzler auf der Plattform X. "Damit berührte der erste Lateinamerikaner auf dem Heiligen Stuhl Menschen weltweit und über Konfessionsgrenzen hinweg", erklärte Merz.

Weitere Informationen Papst Franziskus ist tot Das teilte der Vatikan in einer Videobotschaft mit. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde 88 Jahre alt. Mehr bei tagesschau.de extern

Bischofskonferenz nennt Franziskus "mutigen Erneuerer"

"Mit dem Tod von Papst Franziskus verliert die Kirche einen großen Papst, einen umsichtigen Hirten und einen mutigen Erneuerer des kirchlichen Auftrags", erklärte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, am Montag in einer ersten Reaktion auf die Todesnachricht.

VIDEO: Papst Franziskus - Ein Jesuit regiert die Kirche (43 Min)

Rückblick auf einen Bescheidenheit ausstrahlenden Papst

Der erste südamerikanische Papst der Kirchengeschichte kämpfte zäh gegen die Folgen seiner schweren Lungenentzündung, schaffte es aus dem Krankenhaus zurück in den Vatikan und an Ostern noch einmal auf den Petersplatz. Dorthin, wo am 13. März 2013 sein Pontifikat mit einem mit sanft klingender Stimme gesprochenen "Buonasera" als Begrüßung begonnen hatte. Er verzichtete darauf, in die päpstliche Residenz im Apostolischen Palast zu ziehen und lebte bis zu seinem Tod in einer bescheidenen Wohnung im Gästehaus Santa Marta.

Wahl eines Nachfolgers beginnt

Mit dem Tod oder Amtsverzicht eines Papstes beginnt die sogenannte Sedisvakanz (lat. die Zeit des "leeren Stuhls"). Sie dauert bis zur Wahl eines Nachfolgers. Die Verantwortung für die katholische Kirche geht während der Sedisvakanz auf das Kardinalskollegium über. Entscheidungen, die einem Papst vorbehalten sind, dürfen nicht getroffen werden. Nur die reguläre Verwaltung muss gewährleistet sein.

Weitere Informationen ARD Mediathek Papst Franziskus - ... und die neue Macht der Jesuiten Mit Papst Franziskus könnte ein neues Kapitel der Kirchengeschichte geschrieben werden. Video

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 21.04.2025 | 11:00 Uhr