Suisse Secrets – Schmutziges Geld (1/3)

Sendung: Organisiertes Verbrechen – Recherchen im Verborgenen | 20.02.2022 | 18:00 Uhr | von Lena Gürtler und Benedikt Strunz

31 Min | Verfügbar bis 20.02.2023

Eine anonyme Quelle spielt der Süddeutschen Zeitung streng vertrauliche Daten zu. Sie stammen aus dem Inneren der Schweizer Großbank Credit Suisse. Gemeinsam machen sich mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten weltweit an die Auswertung der Kontodaten. Dabei stoßen sie auf Kriminelle, korrupte Autokraten und fragwürdige Manager. Und hier in Deutschland fördern sie dabei eine Kontonummer zutage, die eine neue Spur legt in einem der größten deutschen Wirtschaftskrimis – dem Siemens-Schmiergeldskandal.



Autor des Podcasts: Benedikt Strunz Twitter: https://twitter.com/B_Strunz



Redaktion: Lena Gürtler



Regie: Hannah Brünnjes



An den Suisse Secrets-Recherchen beteiligt waren: Massimo Bognanni, Lisa-Maria Hagen, Volkmar Kabisch, Elena Kuch, Johannes Jolmes, Antonius Kempmann, Benedikt Strunz und Julia Wacket



Technische Realisation: Georg Czoske, Sven André Köpke und Dennis Schröder



