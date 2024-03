Streitfall Cannabis-Legalisierung - Passiert das Gesetz den Bundesrat? Stand: 22.03.2024 10:28 Uhr Der Bundesrat entscheidet heute über das umstrittene Cannabis-Gesetz. Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen plädierte bei NDR Info nochmals für die Teil-Legalisierung. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU hält sie für falsch.

Die Cannabis-Verbotspolitik müsse beendet werden, ein Paradigmenwechsel sei notwendig, sagte Dahmen über das vom Bundestag auf den Weg gebrachte Gesetz. "Klar ist, wir können nicht so weitermachen. Der Konsum bei Kindern und Jugendlichen ist in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen. Und Cannabis auf dem Schwarzmarkt ist immer mehr verunreinigt", sagte er. Eine Teil-Leagalisierung ermögliche bessere Wege der Prävention. Man müsse vor allem Kinder und Jugendliche darüber aufklären, wie gefährlich Cannabis-Konsum gerade in jungen Jahren ist. Das bleibe so, "egal ob es legal oder illegal ist", sagte Dahmen.

Er gehe davon aus, dass es keine Mehrheit für einen Einspruch gibt. Sonst drohe eine "Hängepartie mit ungewissem Ausgang".

Herrmann: Innenminister der Union prüfen Klage

Vehementer Widerspruch kommt weiterhin aus den Reihen der Union. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte bei NDR Info, Bayern werde im Bundesrat befürworten, den Vermittlungsausschuss anzurufen. "Es ist falsch, Cannabis einfach freizugeben, das ist gesundheitlich nicht vernünftig", sagte der CSU-Innenminister. Von Kinder- und Jugendärzten sei immer wieder darauf hingewiesen worden, dass bei jungen Leuten erst mit 23, 24 oder 25 die Ausbildung des Gehirns abgeschlossen sei und bis dahin der Konsum von Cannabis erhebliche Schäden verursachen könne.

Er könne nicht nachvollziehen, wie das neue Gesetz junge Leute vom Konsum abhalten solle. "Wir versuchen, andere Drogen wie das Rauchen eher einzuschränken. Hier machen wir plötzlich das Gegenteil und geben den Drogenkonsum frei, das halte ich nicht für richtig", sagte Herrmann. Er bekräftigte die Drohung der Unions-Innenminister mit einer Klage, das müsse aber genau geprüft werden. "Das Gesetz verstößt gegen internationale Verträge, in denen klar geregelt ist, dass Cannabis nur für pharmazeutische Zwecke zur Gesundheitsbehandlung von Menschen freigegeben werden darf", sagte Herrmann. Zudem glaube er, dass sich die Hoffnungen, die die Ampelkoalition in dieses Gesetz setze, nicht erfüllen werden.

Merz hofft, dass Gesetz nie mehr aus Vermittlungsausschuss kommt

Auch CDU-Chef Friedrich Merz betonte den Widerstand der Union. "Ich hoffe, dass die Länder den Vermittlungsausschuss anrufen und das Cannabis-Gesetz dort bleibt und dort nie wieder herauskommt", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Sollte der Bundesrat gegen den Willen der Union stattdessen grünes Licht für die Legalisierung geben, wäre das eine fatale Fehlentscheidung." Merz warnte vor massiven Auswirkungen auf die Gesundheit insbesondere junger Menschen. Zudem müssten Tausende abgeschlossene Strafverfahren neu aufgerollt werden.

Länderkammer kann Gesetz abbremsen

Das vom Bundestag beschlossene Gesetz ist im Bundesrat nicht zustimmungsbedürftig, die Länderkammer könnte es aber in den gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Parlament schicken und damit vorerst abbremsen. Nach den Plänen der Ampel-Koalition sollen Besitz und Anbau der Droge mit zahlreichen Vorgaben für Volljährige zum Eigenkonsum zum 1. April erlaubt werden. Zum 1. Juli sollen dann auch nichtgewerbliche Vereinigungen zum gemeinschaftlichen Anbau an den Start gehen können.

Nordländer: Wie stimmen Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein ab?

Wie die Bundesländer heute abstimmen, ist unklar. Aus dem Norden wollten sich die rot-grün geführten Regierungen aus Niedersachen und Hamburg im Vorfeld ebenso wenig festlegen, wie Schleswig-Holstein, wo die CDU die Teil-Legalisierung ablehnt, die Grünen sie aber befürworten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil äußerte Kritik: "Das Gesetz ist keine Krone der Gesetzgebung", sagte der SPD-Politiker im Podcast Table.Today des Nachrichtenportals "Table Media". "Die Folgefragen, die wir mit einer Legalisierung haben, sind nicht ernsthaft durchdekliniert worden. Die gesamte Fachwelt sagt: Lasst die Finger davon."

In Koalitionsregierungen gilt die Regel: Sind sich die Koalitionspartner nicht einig, muss sich das Land im Bundesrat enthalten. Mecklenburg-Vorpommern, das derzeit dem Bundesrat vorsitzt, hat angekündigt, keine weiteren Einwände vorzubringen.

