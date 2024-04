Sonne und Sommerwärme im Norden: Temperatur-Rekorde möglich Stand: 06.04.2024 10:13 Uhr Die Menschen in Norddeutschland dürfen sich an diesem Wochenende auf sommerliche Temperaturen und viel Sonne einstellen. Temperatur-Rekorde sind laut ARD-Wetterexperte Peter Schwarz möglich. Doch das warme Wetter hält nur kurz.

"Heute erwartet uns erst mal trockenes Wetter, und die Sonne wird viele Stunden scheinen", sagt Peter Schwarz vom ARD-Wetterkompetenzzentrum. Allerdings werde der Himmel nicht ganz wolkenlos sein, denn das Tief, das die warme Luft von Afrika über den Südwesten Europas bis in den Norden Deutschlands schaufele, bringe auch Sahara-Staub mit. "Wir kennen das schon, denn letzte Woche hat er uns schon mal erreicht und für die Eintrübung des Himmels gesorgt", so Schwarz.

AUDIO: Sommerwetter am Wochenende: Rekordverdächtige Temperaturen erwartet (6 Min) Sommerwetter am Wochenende: Rekordverdächtige Temperaturen erwartet (6 Min)

Temperaturrekorde möglich - Vor allem in Südniedersachsen sehr warm

Die Temperaturen steigen der Prognose zufolge auf Werte bis zu 26 Grad, vielleicht werden laut Schwarz ganz im Süden von Niedersachsen 27 Grad erreicht. "Selbst an der Küste haben wir heute 20 bis 21 Grad. Und das ist schon deutlich zu warm für diese Jahreszeit", so der Meteorologe. In Hamburg seien zu dieser Zeit Höchstwerte von 12 bis 13 Grad normal. Angesichts dieser sommerlichen Werte sind durchaus auch Temperaturrekorde für den frühen April möglich. "Das hängt so ein bisschen davon ab, wie gut der Sahara-Staub auch noch die Sonne durchlässt", sagt Schwarz.

Sommerliches Wetter nur eine Eintagsfliege

Die sommerliche Wärme bleibt aber nur kurz. "Das ist wirklich eine Eintagsfliege", sagt Schwarz. "Wir werden schon morgen etwas niedrigere Temperaturen haben, die allerdings immer noch deutlich über dem Soll liegen." Die Werte sollen am Sonntag um 20 Grad im Binnenland liegen, an den Küsten wird es etwas frischer. Einzelne Schauer sind möglich. Zum Start der neuen Woche werde die Warmluft dann endgültig ausgeräumt. "Dann kommen wir in die Bereiche, die für Anfang bis Mitte April normal sind, nämlich Temperaturen von etwa 11 bis 15 Grad", prognostiziert Schwarz. Dazu stelle sich das typische Aprilwetter ein - mit vielen Wolken, immer wieder Schauern und nur zwischendurch ein bisschen Sonne. "Der April, der kann auch noch normal. Das werden wir im Laufe der nächsten Woche merken", so Schwarz' Fazit.

