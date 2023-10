Stand: 30.05.2012 17:32 Uhr So ist der Netzausbau im Norden geplant

Mit vier Stromtrassen (grün) wollen die Netzbetreiber in Deutschland die Leitungsengpässe lösen. Die Unternehmen haben bisher allerdings nur sogenannte Korridore mit den Orten vorgestellt, in denen die neuen Leitungen anfangen und enden sollen. Der genaue Verlauf steht noch zur Diskussion unter www.netzentwicklungsplan.de. Dort können Bürger die vorgestellten Ideen kommentieren.

Die geplanten 3.800 Kilometer langen Netzautobahnen sollen vor allem den in Norddeutschland erzeugten Strom aus Windkraft in den Süden transportieren. Drei der vier Leitungen starten daher in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Einige kürzere Stromtrassen in Norddeutschland sind bereits im Bau oder in Planung (rot).

Karte: Geplante Hochspannungsleitungen im Norden