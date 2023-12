Schnee und Glätte: Im Norden bleibt es winterlich Stand: 05.12.2023 07:22 Uhr Eis und Schnee haben Norddeutschland auch in den kommenden Tagen fest im Griff. Vom Süden Niedersachsens wird es allerdings milder und es gibt Schneeregen oder Regen. Auf vielen Straßen und Wegen ist es glatt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Norddeutschland für heute bis zu acht Zentimeter Neuschnee an, lokal sogar bis zu 15 Zentimeter. Dabei sollen Temperaturen bis minus sechs Grad möglich sein. Insgesamt herrsche erhöhte Glättegefahr. Das soll auch in den kommenden Tagen so bleiben. Zur Wochenmitte könnte es noch ungemütlicher werden. "Vielerorts ist dann mit Schneeregen und Regen zu rechnen", sagte Meteorologin Anne Wiese vom DWD im Gespräch mit NDR.de. Denn nachts bleiben die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, tagsüber werden sie nach Angaben des DWD aber häufig in den Plusbereich klettern.

Weitgehend ruhige Verkehrslage trotz glatter Straßen

Trotz Schneefall, anhaltendem Frost und glatten Straßen ist die Verkehrslage in der Nacht ruhig geblieben. Die Polizeisprecher der Lagezentren in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen berichteten heute Morgen von keinerlei Glätteunfällen. In den meisten Regionen im Norden funktioniere der Winterdienst im Vergleich zu vergangenen Jahren erstaunlich gut, hieß es. In einigen Regionen Niedersachsens habe es Glätteunfälle gegeben - vor allem im Raum Oldenburg mit zehn Unfallmeldungen am Morgen. Es hat jedoch nur Blechschäden gegeben, wie die Sprecher der Polizei mitteilten. "Wir befürchten bei der Wetterlage immer das Schlimmste, aber momentan hält es sich noch in Grenzen", hieß es aus dem verschneiten Bremen. Die Polizei aus Hannover teilte mit, die Unfälle gingen nicht über das normale Maß hinaus. Ein Sprecher aus Braunschweig erklärte, er habe nur einen leeren Zettel zu verkünden.

Nachwehen des Schneechaos in Bayern

Weitere Informationen Eisregen in München: Wieder viele Flugausfälle im Norden Bis 12 Uhr bleibt der Flughafen heute geschlossen. Das betrifft auch viele Verbindungen aus dem Norden. mehr

Am Münchner Flughafen gibt es heute Vormittag wegen des Winterwetters erneut keine Starts und Landungen. Grund sei der angekündigte Eisregen. Davon sind auch Verbindungen nach Norddeutschland betroffen. Unter anderem wurden Flüge von und nach Hamburg, Hannover und Bremen abgesagt. Erst gestern hatte sich die Lage normalisiert, nachdem am Wochenende starker Schneefall den Flugbetrieb in München gestoppt hatte. Auch im Bahnverkehr gibt es weiter Probleme.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 05.12.2023 | 05:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter