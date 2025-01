Özdemir: "Ziel muss sein, dass kein Hof wegen MKS aufgeben muss" Stand: 17.01.2025 09:30 Uhr Es müsse weiterhin mit maximaler Kraft alles dafür getan werden, dass es nicht zu einer Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche kommt, sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) im Gespräch mit NDR Info.

Eine Ziege im Landkreis Barnim in Brandenburg leidet laut Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nicht an der Krankheit. Damit bleibt es bei dem einen bekannten Fall in Brandenburg. Deutschland sei zwar weiterhin nicht maul- und klauenseuchefrei, aber immerhin habe sich die Krankheit Stand heute nicht ausgebreitet, so Özdemir.

Bei den Maßnahmen dürfe dennoch nicht nachgelassen werden. "Ich weiß, dass das für die Höfe sehr belastend ist, die um ihre Tiere bangen", so der Minister, aber es müsse klar sein: "Diese Maßnahmen helfen uns, dass die Seuche sich nicht ausbreitet und dass wir unsere Agrarprodukte hoffentlich exportieren können."

Weitere Informationen Wie gefährlich ist die Maul- und Klauenseuche? - Fragen und Antworten Welche Folgen hat der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Brandenburg? Ist das Virus auch für Menschen eine Gefahr? Ein FAQ gibt Antworten. mehr

"Ziel muss sein, dass kein Hof wegen MKS aufgeben muss"

Es gebe zwar bereits einen wirtschaftlichen Schaden, doch dieser sei aktuell in den Griff zu bekommen. Klar sei jedoch auch, dass eine andere Situation eintreten werde, "wenn wir hier Ausmaße bekommen wie damals in Großbritannien. Das Ziel muss sein, dass kein Hof aufgeben muss wegen der Maul- und Klauenseuche."

Am Donnerstagabend hatte Özdemir die Grüne Woche in Berlin eröffnet. Während der zehn Messetage erwarten die Veranstalter etwa 300.000 Menschen auf dem Messegelände.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 17.01.2025 | 07:35 Uhr