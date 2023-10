Sendung: Aktuell | 30.10.2023 | 07:37 Uhr | von Schmidt, Caroline

4 Min | Verfügbar bis 29.10.2025

Wellmer tritt die Nachfolge von Caren Miosga an - am 30. Oktober um 22.15 Uhr läuft die erste Sendung mit ihr. Die Journalistin stammt aus Güstrow in MV.