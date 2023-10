Stand: 20.10.2023 09:00 Uhr Premiere für Jessy Wellmer bei den tagesthemen

Am Montag, 30. Oktober, moderiert Jessy Wellmer zum ersten Mal die tagesthemen. Sie tritt damit die Nachfolge von Caren Miosga als Hauptmoderatorin an und wird künftig im Wechsel mit Ingo Zamperoni die Sendung durch die Sendung führen.

Jessy Wellmer, Moderatorin: „Es ist eine herausfordernde Zeit für den Nachrichtenjournalismus. Angesichts des Umbruchs, den die Welt erlebt, wollen die Menschen zuverlässige Informationen und Hintergründe. Den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Wandel abzubilden, Zusammenhänge zu erklären und Nachrichten kritisch zu hinterfragen, ist eine essenzielle journalistische Aufgabe. Ich freue mich, dabei mit dem starken Team der tagesthemen zusammenarbeiten zu dürfen.“

Joachim Knuth, Intendant Norddeutscher Rundfunk: „Jessy Wellmer ist eine hervorragende Journalistin, die als Moderatorin und Autorin ihr Können unter Beweis gestellt hat, ob in der Sportschau, im Mittagsmagazin, für ARD-Sondersendungen oder in ihren persönlichen Reportagen über die Blickwinkel der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern. Sie ist eine Bereicherung für die tagesthemen und wird dort Akzente setzen.”

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: „Mit Jessy Wellmer bekommen wir eine gleichermaßen kompetente wie sympathische Kollegin. Als Moderatorin verschiedener Sport- und Nachrichtensendungen hat sie schon an vielen Stellen überzeugt. Mit ihren Reportagen aus Ostdeutschland hat sie darüber hinaus bewiesen, dass sie auf Augenhöhe mit den Menschen spricht. Das gesamte tagesthemen-Team freut sich auf sie.“

Präsentiert werden die tagesthemen im wöchentlichen Wechsel von zwei Hauptmoderatoren. Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni werden durch Aline Abboud und Helge Fuhst vertreten.

Die tagesthemen stehen für vertiefende Informationen und Hintergründe. Das Nachrichtenmagazin liefert in 35 Minuten einordnende Berichterstattung zu den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen in Deutschland und der Welt sowie aufwändige Reportagen aus allen Regionen des Landes in der crossmedialen Rubrik "mittendrin". Produziert werden die tagesthemen von der ARD Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell beim NDR in Hamburg.

Jessy Wellmer wurde in Güstrow/Mecklenburg geboren. Sie studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin und absolvierte ein journalistisches Volontariat an der ems – Electronic Media School – in Potsdam-Babelsberg. Im Anschluss arbeitete sie in der Sportredaktion des rbb. Von 2009 an moderierte sie den Sport im ZDF-Morgenmagazin. 2014 kehrte sie zurück zum rbb und moderierte dort unter anderem den rbb-Sportplatz sowie die Sportschau im Ersten. Außerdem stand sie bei der Übertragung diverser Großereignisse wie Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften vor der Kamera.

Als Moderatorin des ARD Mittagsmagazins und der Nachrichtensendung rbb aktuell berichtete sie auch über aktuelle politische Ereignisse. Nach Ausbruch der Pandemie moderierte Jessy Wellmer regelmäßig die „ARD extra“-Sondersendungen über die Corona-Lage. In diesem und im vergangenen Jahr produzierte sie zudem zwei vielbeachtete Reportagen aus Ostdeutschland.

20. Oktober 2023

