Neue Corona-Regeln: Nachbesserungen am Infektionsschutzgesetz Stand: 10.12.2021 13:26 Uhr Angesichts der Corona-Lage in Deutschland haben Bund und Länder das Infektionsschutzgesetz im Dezember noch einmal angepasst - unter anderem mit einer ersten begrenzten Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen und weiteren Krisenregelungen. Einigkeit besteht darüber, dass zeitnah über eine allgemeine Impfpflicht debattiert und abgestimmt werden soll.

Die hohen Infektions- und Hospitalisierungszahlen haben die Politik im Kampf gegen das Coronavirus noch einmal zum Handeln gezwungen. Bundestag und Bundesrat beschlossen am 10. Dezember 2021 in ihren Sitzungen die Änderungen am neuen Infektionsschutzgesetz, auf die sich in der vorangegangenen Woche Bundesregierung und Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt hatten. Auf das Infektionsschutzgesetz hatten sich die Parteien der Ampel-Koalition noch vor ihrer Amtsübernahme verständigt; es löste Ende November 2021 die bis dahin gültigen Regelungen der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" ab.

Die Beschlüsse vom 10. Dezember im Überblick:

Impfpflicht für das Gesundheitswesen: Beschäftigte in Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen oder Rettungsdiensten müssen bis Mitte März 2022 Nachweise über vollen Impfschutz oder eine Genesung vorlegen - oder eine Arzt-Bescheinigung, dass sie nicht geimpft werden können. Neue Beschäftigte brauchen das ab dann von vornherein.

Beschleunigung der Impfkampagne: Über Ärzte hinaus dürfen befristet auch Apotheker, Tier- und Zahnärzte Menschen ab zwölf Jahren impfen. Voraussetzung sind eine Schulung und geeignete Räumlichkeiten oder Einbindungen in mobile Impfteams.

Regionale Maßnahmen I: Bei sehr kritischer Lage können die Länder ohnehin schon härtere Vorgaben für Freizeit oder Sport anordnen, aber keine Ausgangsbeschränkungen oder pauschalen Schließungen von Geschäften und Schulen. Nun wurde präzisiert, dass Versammlungen und Veranstaltungen untersagt werden können, die keine geschützten Demonstrationen sind - besonders im Sport mit größerem Publikum. Schließungen etwa von Restaurants, Bars und Clubs sind möglich, aber nicht von Fitnesscentern und Schwimmhallen. Auch Messen oder Kongresse können wieder untersagt werden.

Regionale Maßnahmen II: Einzelne Länder hatten kurz vor Ende der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" am 25. November noch auf dieser alten Rechtsgrundlage umfassendere härtere Maßnahmen beschlossen. Diese können jetzt bis zum 19. März in Kraft bleiben - und nicht mehr nur bis zum 15. Dezember.

Testpflichten: Für Beschäftigte und Besucher in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen wurden schon Testpflichten festgelegt. Nun wurde präzisiert, dass Patienten und "Begleitpersonen, die die Einrichtung oder das Unternehmen nur für einen unerheblichen Zeitraum betreten" nicht als Besucher gelten - also Eltern beim Kinderarzt oder Helfer bei Menschen mit Behinderung.

Hilfen für Kliniken: Kliniken erhalten wieder Ausgleichszahlungen etwa für frei gehaltene Betten, ausgefallene Operationen oder Belastungen durch Patientenverlegung.

Kurzarbeitergeld: Ein Aufstocken des schon bis Ende März verlängerten Kurzarbeitergelds wird ermöglicht. Demnach werden ab dem vierten Bezugsmonat 70 Prozent der Nettoentgeltdifferenz gezahlt, wenn ein Kind im Haushalt lebt sind es 77 Prozent. Ab dem siebten Bezugsmonat sind es 80 und mit Kind 87 Prozent. Dies gilt für Beschäftigte, die bis zum 31. März 2021 während der Pandemie einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld hatten. Außerdem erhalten Beschäftigte, die seit April 2021 erstmals in Kurzarbeit gegangen sind, für die Zeit von Januar bis März 2022 einen Anspruch auf die erhöhten Leistungssätze.

Masern-Impfpflicht: Teil des Gesetzes ist auch eine Änderung bei der Masern-Impfpflicht, die seit März 2020 für Neuaufnahmen in Kitas und Schulen gilt. Die Frist zur Vorlage von Impfnachweisen für Kinder, die davor schon in den Einrichtungen waren, wird nun bis Ende Juli 2022 verlängert.

2G-Regelung für den Einzelhandel

Nach den Gesprächen und Beschlüssen von Bundesregierung und Ministerpräsidentenkonferenz vom 2. und 9. Dezember 2021 greift im Einzelhandel künftig bundesweit die 2G-Regel, ausgenommen sind nur Supermärkte und andere Läden des täglichen Bedarfs. Dasselbe gilt für Restaurants sowie bei Kultur- und Freizeit-Veranstaltungen - Zugang haben also nur noch Geimpfte oder Genesene. Ergänzend kann auch ein Test gefordert werden (2G-Plus-Regel).

Ab wann gelten die Regeln?

Für die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse sind die Länder in eigener Verantwortung zuständig. Die in einigen Ländern schon zuvor in Kraft getretene 2G-Regel gilt unabhängig von der jeweiligen Inzidenz. Als letztes norddeutsches Bundesland setzt Niedersachsen die Regelung ab dem 11. Dezember in der Länder-Verordnung um. Im Bedarfsfall können die Länder ohnehin strengere Regeln aufstellen.

Strenge Kontaktregeln für Ungeimpfte

Neu ist auch folgende Regelung: Sobald Ungeimpfte beteiligt sind, darf sich nur ein Haushalt mit zwei weiteren Personen eines weiteren Haushalts privat treffen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Ehegatten sowie die Lebenspartnerinnen und -partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten dabei als ein Haushalt - auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Auch nicht betroffen von der neuen Regelung sind private Zusammentreffen, an denen nur Geimpfte und Genesene teilnehmen.

Verschärfungen noch vor Weihnachten möglich

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer halten sich die Option offen, noch vor Weihnachten weiter verschärfte Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu beschließen. Notfalls wolle man kurzfristig entscheiden, hieß es nach dem Treffen am 9. Dezember. Der neue Corona-Krisenstab, den die Ampel-Koalition ins Leben gerufen hat, soll sich in der Vorweihnachtswoche erstmals mit Ländervertretern treffen und dabei insbesondere weitere Maßnahmen zur Erhöhung des Impf-Tempos beraten.

Ab Inzidenz von 350: 2G-Regel bei Privat-Veranstaltungen

Ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 350 in einem Landkreis überschritten, gilt dort: Bei großen Privat-Veranstaltungen greift die 2G-Regel, in Innenräumen dürfen sich dann bis zu 50 Menschen treffen, draußen 200.

Was bedeutet die 3G-Regel? Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete (3G) erhalten Zutritt zu Innenräumen von Behörden und anderen Einrichtungen wie Restaurants, Kinos, Fitnessstudios oder Krankenhäusern. Ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und minderjährige Schüler, die regelmäßig getestet werden. Antigen-Schnelltests dürfen in der Regel nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden. Was bedeutet 2G? 2G umfasst nur Geimpfte und Genesene - ein aktueller Corona-Test alleine reicht für den Zugang beispielsweise zu einer Veranstaltung also nicht aus. Stattdessen muss ein aktuell gültiges Impfzertifikat oder aber ein Nachweis der Genesung von einer Corona-Erkrankung vorgelegt werden. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren dürfen die 2G-Bereiche aber trotzdem betreten. Das gilt auch für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 impfen lassen dürfen. In einigen Bereichen fallen bei der Anwendung der 2G-Regel die Masken- und die Abstandspflicht weg. Was bedeutet 2G-Plus? 2G-Plus bedeutet vollständig geimpft oder genesen und zusätzlich getestet. Antigen-Schnelltests dürfen in der Regel nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden.

Maximal 50 Prozent Auslastung im Fußballstadion

Großveranstaltungen unter freiem Himmel - dazu gehören auch Spiele in Fußballstadien - dürfen zu maximal 50 Prozent ausgelastet werden, mit höchstens 15.000 Zuschauern; in geschlossenen Räumen ebenfalls maximal 50 Prozent Auslastung und nicht mehr als 5.000 Zuschauer - auch hier sind 2G und Maskenpflicht vorgeschrieben.

Ab Inzidenz von 350: Schließung von Clubs und Discos

Innenräume von Clubs und Diskotheken werden bei hohen Corona-Infektionszahlen wegen des Ansteckungsrisikos geschlossen. Dies gilt ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 350 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im jeweiligen Landkreis.

Für Restaurants sollen regional zeitlich befristete Schließungen durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes wieder möglich gemacht werden. Das gilt auch für etwaige Alkoholverkaufs-Verbote oder Einschränkungen bei Hotel-Übernachtungen.

Böllerverkauf wird verboten

Wie im Vorjahr wird der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester verboten. An publikumsträchtigen Plätzen soll es Feuerwerks- und Versammlungsverbote geben.

Bundesweite Maskenpflicht in Schulen

Beschlossen wurde auch eine bundesweite Maskenpflicht in Schulen für alle Klassenstufen. Ob Masken auch am Platz getragen werden müssen, bleibt offen.

Gesetz zur allgemeinen Impfpflicht in der Diskussion

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich wie seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Bis zum Jahresende solle der Ethikrat seine Empfehlung dazu abgeben, danach könnte der Bundestag zu Beginn des kommenden Jahres über ein entsprechendes Gesetz debattieren und abstimmen. Voraussichtlich im Februar oder März 2022 könnte eine Impfpflicht in Kraft treten.

Noch keine Entscheidung gibt es über das "Ablaufdatum" des Geimpften-Status. Bis zum Jahresende soll geklärt werden, wie lange nach der vollständigen Impfung Menschen in Deutschland als geimpft gelten. Auf EU-Ebene werde über einen Zeitraum von neun Monaten nach der zweiten Impfung diskutiert.

Die Rufe nach schärferen Regelungen und Beschränkungen waren in jüngster Zeit lauter geworden. Grund sind die hohen Infektionszahlen, die starke Belastung der Intensivstationen der Krankenhäuser und die Verbreitung der neuen Omikron-Variante.

Bundesverfassungsgericht: "Bundesnotbremse" war rechtens

Am 30. November 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht frühere Corona-Schutzmaßnahmen im Rahmen der im April beschlossenen "Bundesnotbremse" bewertet, die im Juni 2021 ausgelaufen ist. Demnach waren sowohl Schulschließungen als auch Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zulässig.

