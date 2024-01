Minderheit in Schleswig-Holstein feiert dänischen Thronwechsel

Sendung: Aktuell | 13.01.2024 | 08:05 Uhr | von Isabel Hofmann

Am Sonntag übergibt die dänische Königin den Thron an ihren ältesten Sohn. Unter anderem in Flensburg, Schleswig, Husum und Eckernförde sind Live-Übertragungen geplant.