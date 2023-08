Meinungen auf NDR Info: Das sind die neuen "Standpunkte" Stand: 24.08.2023 06:00 Uhr Die "Standpunkte" klingen ab sofort anders. Künftig enthält der Überblick über das Meinungsspektrum in den deutschen Medien auch Kommentare aus Online-Medien und von Podcasts und Newslettern.

Jeden Morgen im Frühprogramm auf NDR Info und im "Standpunkte"-Podcast geben wir einen breiten Meinungsüberblick über das Diskussionsthema oder die Diskussionsthemen des Tages. Sie hören darin, wie Journalistinnen und Journalisten die Dinge bewerten.

Dafür bekommen die "Standpunkte" nun morgens kurz vor den Nachrichten einen längeren Sendeplatz. "Uns geht es um eine Wertschätzung für Meinungsvielfalt", betont Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur und Programmchef von NDR Info.

Adrian Feuerbacher: "Gerne auch beherzt widersprechen!"

Politisches oder gesellschaftliches Geschehen kann schließlich unterschiedlich bewertet werden - je nach Blickwinkel. Adrian Feuerbacher: "Die neuen 'Standpunkte' wollen einfach zeigen, wie anregend es sein kann, sich mit anderen Meinungen zu befassen. Gar nicht, um die eigenen Ansichten zu ändern - sondern vielleicht auch, um ganz beherzt zu widersprechen."

Dazu kommen viele neue Quellen, denn die Medienwelt hat sich rasant verändert. Künftig enthalten die "Standpunkte" Meinungen aus Online-Medien, aus Zeitungen, aus Radio- und Fernsehsendungen und von Podcasts und Newslettern. Und immer mal wieder wird es Stimmen von ausländischen Medien geben.

Jeden Morgen neu auf NDR Info oder in der ARD Audiothek

Und noch etwas ist neu: "Wir freuen uns sehr, dass wir eine ganze Reihe von renommierten Gastautorinnen und Gastautoren gewinnen konnten, hier bei den neuen 'Standpunkten' dabei zu sein", so Feuerbacher weiter. Dies sind Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel von der "Hannoverschen Allgemeinen", dem "Hamburger Abendblatt" oder der "Welt".

In den täglichen "Standpunkten" hören Sie also ein breites Meinungsspektrum. Zum Mitreden, Mitdiskutieren oder einfach zum Meinung bilden. Zu hören jeden Morgen neu - auf NDR Info und im "Standpunkte"-Podcast - zum Beispiel in der ARD Audiothek.

Was meinen Sie zu unseren neuen "Standpunkten“? Schreiben Sie es uns gerne eine Mail - an besten an: standpunkte@ndr.de.

