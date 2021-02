Lockdown verlängert: Das sind die neuen Corona-Regeln Stand: 12.02.2021 11:01 Uhr Der Bund-Länder-Gipfel hat ergeben, dass der bundesweite Lockdown vorerst bis zum 7. März verlängert wird. Eine Ausnahme: Friseure dürfen bereits am 1. März öffnen. Über das Vorgehen an Schulen und Kitas entscheidet jedes Bundesland selbst.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte nach den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage vor einer "dritten Welle". Mit Blick auf die aufgetretenen Virus-Mutationen könne es deshalb zunächst keine Lockerungen geben. Die bestehenden Corona-Auflagen werden grundsätzlich bis zum 7. März verlängert. Eine bundesweit einheitliche Ausnahme gibt es für Friseursalons, die ab dem 1. März wieder öffnen dürfen.

Kitas und Schulen: Jedes Bundesland entscheidet für sich

Für die Öffnung der Schulen und Kitas nach der weitgehenden Schließung im Corona-Lockdown gibt es hingegen keine bundesweite Regelung. Das soll jedes Bundesland selbst regeln. "Die Länder werden das in eigener Verantwortung entscheiden", sagte Merkel. Sie hatte sich nach eigener Aussage eine Öffnung von Schulen und Kitas um den 1. März herum gewünscht.

So hält es der Norden mit den Schulen

Schleswig-Holstein kündigte kurz nach den Bund-Länder-Beratungen an, dass es vom 22. Februar an für die Grundschüler im Land wieder Regelunterricht geben soll - mit Ausnahme von Regionen, die einen Inzidenzwert von über 100 haben. Auch Kitas sollen dann wieder in den Regelbetrieb übergehen. In Mecklenburg-Vorpommern sollen in Schulen die Klassen 1 bis 6 sowie die Kitas nach dem Ende der Winterferien ab dem 24. Feburar wieder regulär öffnen - vorerst in denjenigen Regionen, die einen Inzidenzwert von unter 50 haben.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) stellte klar, dass sich an den Schulen bis zum Beginn der zweiwöchigen Frühjahrsferien am 1. März nichts ändern werde. Niedersachsen will laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) ab März schrittweise zum Präsenzunterricht zurückkehren - allerdings abhängig von den Infektionszahlen. Dazu gibt es einen umfassenden Zehn-Punkte-Plan.

Einzelhandel darf erst bei 35er-Inzidenz öffnen

Weitere Öffnungsschritte - etwa im Einzelhandel - sind erst "bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner" vorgesehen. Dann sollen der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie weitere Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen wieder aufmachen können.

Schleswig-Holstein kündigte an, Zoos, Wildparks, Gartenbaucenter und Blumenläden zum 1. März zu öffnen. Ebenso bestimmte Sportmöglichkeiten - auch innen - sowie neben Friseursalons auch Nagelstudios. Niedersachsen will Blumenläden und Gartencenter bereits am 13. Februar wieder öffnen. Auch Autohändler sollen wieder öffnen dürfen, allerdings nur für Probefahrten.

Noch keine Perspektiven für Hotels, Gastronomie und Freizeit

Für die Kultur (mit Ausnahme von Museen und Galerien), Sport in Gruppen, Freizeit, Gastronomie und Hotelgewerbe sind noch keine Erleichterungen bei den Corona-Auflagen in Sicht. Für diese Bereiche wollen Bund und Länder zunächst eine "sichere und gerechte Öffnungsstrategie" weiterentwickeln. Eine Zeitplanung wurde nicht genannt.

Die nächsten Bund-Länder-Beratungen zu den Corona-Auflagen sind für den 3. März vorgesehen.

Die wichtigsten Beschlüsse vom 10. Februar im Überblick:





Privat sollen sich die Menschen in Deutschland weiterhin nur mit jeweils einer weiteren Person außerhalb des eigenen Haushalts auf einmal treffen. Der Kreis dieser Menschen sollte möglichst klein gehalten werden. Bürgerinnen und Bürger sind dringend gebeten, "alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und insbesondere Zusammenkünfte in Innenräumen zu vermeiden". Masken: Das Tragen von OP-Masken oder Masken mit FFP2- oder einem vergleichbaren Standard in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt Pflicht.

Nicht notwendige private Reisen und Besuche - auch von Verwandten - sollen unterlassen werden. Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge. Kitas und Schulen: Die Öffnung von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche soll Priorität haben. "Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden" - mit Vorsichtsmaßnahmen wie Lüften, Schnelltests und wo möglich hochwertigen Masken. Über das Vorgehen entscheiden die Bundesländer.

