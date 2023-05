"Letzte Generation": Razzia unter anderem in Hamburg und SH

Stand: 24.05.2023 09:12 Uhr

Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft sind am Morgen gegen Mitglieder der "Letzten Generation" vorgegangen. In sieben Bundesländern durchsuchten sie Räume der Klima-Aktivisten - darunter war jeweils ein Objekt in Hamburg und im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein.