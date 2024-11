Klingbeil: "SPD-Fraktion steht voll hinter Scholz" Stand: 13.11.2024 09:48 Uhr Bundeskanzler Scholz will sich bei der vorgezogenen Bundestagswahl um eine zweite Amtszeit bewerben. SPD-Chef Klingbeil hält ihn für den richtigen Kandidaten, wie er im Interview auf NDR Info betonte.

Der Co-Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, unterstützt trotz schlechter Umfragewerte Olaf Scholz als Spitzenkandidat bei der Neuwahl zum Bundestag im Februar. Er habe den Bundeskanzler gestern in der SPD-Fraktion erlebt, sagte Klingbeil am Mittwoch auf NDR Info. "Das war kämpferisch, da gab es wahnsinnig viel Applaus", so der Co-Vorsitzende. Man habe gemerkt, dass die SPD-Fraktion hinter Scholz steht. "Die will mit ihm in den Wahlkampf gehen. Der Kanzler geht voran", meinte Klingbeil

"Scholz wird starke Regierungserklärung abgeben"

Der SPD-Co-Vorsitzende erklärte, er erwarte heute im Bundestag eine starke Regierungserklärung. Scholz trete an für die Themen Rente, Arbeitsplätze und wirtschaftliche Stärke des Landes. Dafür unterstütze die SPD-Fraktion den Kanzler voll.

Keine Diskussion über Spitzenkandidat

"Es ist gut, dass wir Boris Pistorius in unseren Reihen haben", sagte Klingbeil über den laut Umfragen sehr beliebten Verteidigungsminister. Aber auch Pistorius habe deutlich gemacht, dass die SPD mit Scholz ins Rennen geht. "Ich nehme natürlich auch wahr, dass es vereinzelt diese Debatte gibt", so Klingbeil auf NDR Info. Er sei aber sicher, dass der Bundeskanzler die Kraft, die Energie und den Willen hat, die SPD in diesen Wahlkampf zu führen.

