Kabinett billigt Cannabis-Legalisierung - Kritik aus dem Norden Stand: 16.08.2023 13:28 Uhr Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine begrenzte Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erläuterte die Pläne. Zuvor hatten auch Politiker aus dem Lager der Regierungskoalition Bedenken geäußert - unter anderem Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD).

Lauterbach bezeichnete den Gesetzentwurf als "langfristige Wende in der Drogenpolitik". Das Gesetz dürfe aber nicht missverstanden werden: "Cannabiskonsum wird legalisiert. Gefährlich bleibt er trotzdem". Wer regelmäßig Cannabis konsumiere, schädige sein Gehirn, sagte der SPD-Politiker. Ziel sei es, den Schwarzmarkt und die steigende Drogenkriminalität zurückzudrängen, das Dealen mit gestreckten oder toxischen Substanzen einzudämmen und die Konsumentenzahlen zu drücken. Cannabisdelikte machten inzwischen 50 Prozent der Drogendelikte aus, so Lauterbach. Der Konsum solle begrenzt und sicherer gemacht werden.

"Jugendschutz wird ausgedehnt, Aufklärungskampagne für junge Erwachsene geplant"

Lauterbach sprach von einem "Konzept der kontrollierten Legalisierung", man wolle "keinen Schwarzmarkt wie in Holland". Kritikern begegnete er mit dem Argument, dass diese selbst keine Antwort auf die Probleme hätten. "Die Legalisierung bleibt ausgeschlossen für Kinder und Jugendliche, stattdessen wird der Kinder- und Jugendschutz ausgedehnt", kündigte Lauterbach an. Auch eine Aufklärungskampagne für junge Erwachsene sei geplant. Damit werde schon während des Gesetzgebungsverfahrens dem Eindruck entgegengetreten, der Konsum von Cannabis sei ungefährlich. Lauterbach betonte aber auch, dass es durch Cannabis-Konsum nicht zu Todesfällen komme - anders als etwa durch Missbrauch "harter" Drogen oder Alkohol.

Keine völlige Freigabe geplant

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen. Ab 18 Jahren soll künftig der Besitz von 25 Gramm erlaubt sein. Privat sollen maximal drei Cannabis-Pflanzen angebaut werden dürfen. In speziellen Vereinen, sogenannten Cannabis-Clubs, sollen Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen.

Hamburgs Innensenator befürchtet "Cannabis-Überwachungsbürokratie"

Im Vorfeld hatten sich etliche Politikerinnen und Politiker gegen die Pläne ausgesprochen - auch aus Parteien der Ampelkoalition. Hamburgs Innensenator Grote sagte NDR 90,3: "Wenn wir irgendetwas jetzt nicht brauchen, dann ist es dieses Gesetz." Erfahrungen aus anderen Ländern würden zeigen, dass mit der Legalisierung der Konsum deutlich zunehme. Dass die Freigabe von Cannabis den Schwarzmarkt eindämmt, halte er für unwahrscheinlich, so Grote. "Es ist zu befürchten, dass illegales Cannabis aufgrund höherer Wirkungsgrade und günstiger Preise stark nachgefragt wird und sich Schwarz- und Legalmarkt vermischen." Zudem würden die in den Legalisierungs-Plänen vorgesehenen detaillierten Vorgaben "eine umfangreiche Cannabis-Überwachungsbürokratie" erfordern, sagte Grote. Auf die Polizei komme ein erheblicher neuer Kontrollaufwand zu.

UKE-Suchtmediziner Thomasius: Folgeschäden durch regelmäßigen Konsum

Auch der Hamburger Suchtmediziner und Kinder- und Jugendpsychiater Rainer Thomasius vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf warnte vor der Legalisierung von Cannabis. Dem Sender Phoenix sagte er, er bezweifle, dass mit der Gesetzesvorlage die Qualität von Cannabis-Produkten kontrolliert, gesundheitsgefährdende Verunreinigungen verhindert, der Jugendschutz gewährleistet und die Drogenkriminalität zurückgedrängt werden könnten. Erschreckend sei vielmehr, dass der tägliche oder fast tägliche Konsum von Cannabis in Ländern mit Legalisierung sehr stark ansteige. "Der regelmäßige Konsum ist es, der die Folgeschäden mit sich bringt", sagte Thomasius.

Holetschek (CSU): "Aberwitzigen Legalisierungs-Kurs stoppen"

Politiker aus CDU und CSU forderten Gesundheitsminister Lauterbach auf, das Cannabis-Gesetz zu stoppen. Die Bundesregierung dürfe die Kritik von Ärzten, dem Deutschen Richterbund und der Gewerkschaft der Polizei nicht länger ignorieren, forderte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). "Wenn Lauterbach immer noch nicht zur Vernunft kommt, muss Bundeskanzler Scholz den aberwitzigen Legalisierungs-Kurs stoppen."

Die CDU-Politikerin Simone Borchardt sagte auf NDR Info, dass in Ländern mit Cannabis-Legalisierung der Konsum der Droge bei Kindern und Jugendlichen stark zugenommen habe. Sie sprach von einer "Verharmlosung" in der Debatte in Deutschland.

FDP-Politikerin Lütke: "Gesetzes-Details werden noch angepasst"

Die FDP-Politikerin Kristine Lütke verteidigte die Pläne und wies auf NDR Info darauf hin, dass es neben dem Gesetz auch eine Präventions- und Aufklärungsstrategie geben soll. Die geplante teilweise Freigabe von Cannabis sei ein "erster Schritt in die richtige Richtung". Der nun vorgelegte Gesetzentwurf sei auch noch nicht endgültig: "Im parlamentarischen Verfahren werden die Details noch angepasst und dann wird es ein gutes Gesetz werden." Nach dem Kabinettsbeschluss forderte sie selbst Nachbesserungen: "Durch viele kleinteilige Regularien entsteht ein unkontrollierbares Bürokratiemonster, das die Strafverfolgungsbehörden zusätzlich belastet."

Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) befürwortet die geplante Legalisierung. Er hatte bereits vor einigen Wochen bei einem Besuch in Hamburg gesagt, Cannabis sei keine Einstiegsdroge. "Wir brauchen eine offene und aufrichtige Debatte über Cannabis." Alte Denkmuster würden nicht weiterhelfen, so Blienert.

