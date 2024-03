Hilfe für Aussteiger aus der Neonazi-Szene Stand: 04.03.2024 14:42 Uhr Wer aus der Neonazi-Szene aussteigen will, findet in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg mehrere Beratungs- und Hilfsangebote.

Die Kontaktaufnahme mit den Beratern ist meist per Telefon, SMS, E-Mail oder Brief möglich - auf Wunsch auch anonym. Manche Angebote werden von privaten Vereinen oder Initiativen getragen, manche gehören zu staatlichen Einrichtungen. Hier listen wir verschiedene norddeutsche und bundesweite Angebote auf. Dort finden in der Regel auch Leute Unterstützung, die in ihrer Umgebung Menschen kennen, die sich von der der rechten Szene distanzieren wollen.

