Haushaltseinigung: Ampel will Schuldenbremse einhalten und sparen Stand: 13.12.2023 12:35 Uhr Nach wochenlangem Ringen haben die Spitzen der Ampel-Regierung eine Einigung im Streit um den Bundeshaushalt erzielt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte Kürzungen und Einsparungen an, um das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen.

"Die machen wir nicht gerne, klar, sie sind aber nötig, damit wir mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, hinkommen", sagte Scholz am Mittwoch in Berlin. Es würden klimaschädliche Subventionen abgeschafft, Ausgaben einzelner Ressorts reduziert und Bundeszuschüsse verringert.

Scholz: Halten an drei zentralen Zielen fest

Der Kanzler betonte, die Bundesregierung halte an ihren drei zentralen Zielen fest. "Wir treiben den klimaneutralen Umbau unseres Landes kraftvoll voran. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt. Und wir stehen eng an der Seite der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland." Diese drei Ziele leiteten die Bundesregierung unverändert. "Klar ist aber, wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen."

Ampel-Regierung will 2024 Schuldenbremse einhalten

Darüber hinaus teilte Scholz mit, dass die Ampel-Regierung die Schuldenbremse im Grundgesetz im kommenden Jahr wieder einhalten wolle. Demnach behält sich die Regierung aber vor, bei einer Verschlechterung der militärischen oder finanziellen Lage der Ukraine im Krieg gegen Russland notfalls nachträglich die Schuldenregeln auszusetzen.

Milliardenlücke muss geschlossen werden

Durch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts musste im Etat 2024 eine zweistellige Milliardenlücke geschlossen werden. Bundesfinanzminister Christan Lindner (FDP) bezifferte diese im Vorfeld der Einigung auf 17 Milliarden Euro. Kanzler Scholz hatte mit Lindner und Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) seit Tagen über eine Lösung verhandelt.

Verschiebung von Corona-Krediten gerichtlich untersagt

Das Bundesverfassungsgericht hatte Mitte November entschieden, dass 60 Milliarden Euro an ungenutzten Krediten für den Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht in den Klima- und Transformationsfonds verschoben werden durften. Damit fehlten der Ampel-Regierung Milliarden für die kommenden Jahre, um zentrale Projekte der Energiewende zu finanzieren.

