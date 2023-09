Sendung: Wirtschaft | 19.09.2023 | 05:37 Uhr | von Kathrin Hondl

Der geplante Teilverkauf des Hafenbetreibers HHLA an die weltgrößte Reederei MSC mit Firmensitz in Genf ist höchst umstritten. Was für ein Unternehmen ist die "Mediterranean Shipping Company"? Und warum hat der expandierende Marktführer auf den Weltmeeren, der keine Geschäftszahlen veröffentlicht, seinen Sitz in einem Land ohne Meerzugang? - Ein Firmenportrait