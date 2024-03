Gleich live: Braucht Deutschland wieder eine Wehrpflicht? Stand: 06.03.2024 17:30 Uhr Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die Bedrohungslage in Europa nach Ansicht vieler Politiker und Experten gestiegen. In Deutschland rückt damit die Bundeswehr in den Fokus - und auch eine mögliche erneute Wehrpflicht. Das ist das Thema bei NDR Info live heute um 18 Uhr.

Kommt die Wehrpflicht zurück? Die Sicherheitslage in Europa ist angespannt: Der Ukraine-Krieg geht ins dritte Jahr, interne Bundeswehrgespräche werden geleakt und Donald Trump, der wieder US-Präsident werden will, droht damit, den NATO-Partnern unter Umständen nicht mehr beizustehen.

Schweden entschied sich für Wiedereinführung der Wehrpflicht

In dieser Lage denkt der Bundesverteidigungsminister darüber nach, die Wehrpflicht in Deutschland wieder aufzunehmen. Gerade hat Boris Pistorius (SPD) seinen schwedischen Amtskollegen besucht, um sich zu informieren, wie es dort nach der Wiedereinführung läuft. Das Land hatte die Wehrpflicht 2010 ausgesetzt und 2017 wieder eingeführt. Allerdings werden nur wenige junge Leute in Schweden tatsächlich eingezogen - weniger als zehn Prozent eines Jahrgangs.

Wehrpflicht auch wieder in Deutschland - ja oder nein? Und wenn ja, dann auch für Frauen? Bei NDR Info live diskutieren wir heute ab 18 Uhr darüber: Was spricht für, was gegen eine Wehrpflicht?

NDR Info Moderatorin Claudia Drexel begrüßt als Gäste:

Felix Odendahl

#NDRfragt-Teilnehmer

Bo Müller

Chef der Jungen Liberalen in Hamburg

Victoria S.

Soldatin

Carsten Schmiester

Host des NDR Podcasts Streitkräfte und Strategien

#NDRfragt Umfrage: 66 Prozent wollen Wehrpflicht zurück

Um das Thema Wehrpflicht ging es auch bei der jüngsten Umfrage von #NDRfragt: "Bundeswehr unter Druck - Brauchen wir die Wehrpflicht zurück?" Die Ergebnisse: Die Befragten sahen die Bundeswehr mehrheitlich nicht in der Lage, Deutschland gegen einen Angriff angemessen zu verteidigen. Es fehle demnach an Ausrüstung und Personal. 66 Prozent der Befragten sind für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Sollte die wiederkommen, dann nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen - das Votum der #NDRfragt-Community ist hier eindeutig: 73 Prozent der Befragten sind für eine Wehrpflicht für alle. Die Ergebnisse der Umfrage sind nicht repräsentativ.

